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陈自瑶「靠自己」换厕所板再惹联想 网民激赞贴地女汉子：冇男人都一定得

影视圈
更新时间：18:45 2026-06-17 HKT
发布时间：18:45 2026-06-17 HKT

陈自瑶（YoYo）近年不时于社交网分享生活点滴，由照顾女儿到屋企大小事务，事事亲力亲为，尽显「女汉子」本色。日前，她再次解锁新技能，落手落脚为工人姐姐更换厕所板，并拍片纪录过程，实行靠自己双手，不靠男人。

陈自瑶从零开始自学安装

陈自瑶在社交网分享换厕所板的短片，片中，见她拎住螺丝批及零件亲手安装，并兴奋表示：「让我记录一下，这个第一次？新技能解锁 ，姐姐有新厕所板用。」YoYo 续分享今次「壮举」的来龙去脉：「话说工人姐姐厕所既厕所板坏咗，我买咗个新嘅厕所板，本来谂住揾师傅安装，但系突然间心血来潮，不如上网睇视频学点样装。原来我一直唔识，以为好难嘅嘢，其实无我想像中咁难！所以，凡事尝试了再说！」字里行间可见成功换好厕所板为她带来极大满足感。

网民激赞贴地独立

不过，向来被指与王浩信聚少离多的YoYo，这次「靠自己」的动作再惹来网民无限联想，更有人留表示：「冇男人，靠自己都一定得」，亦有不少人大赞YoYo贴地又独立，由女神变身「家居维修达人」，绝对是入得厨房出得厅堂的典范，并封她为：「贴地女汉子」。

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