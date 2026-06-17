郭富城现身马场被集邮险失平衡 两名女儿争宠画面曝光 宣示「主权」掀热议

天王郭富城自成为马主后，近年多度携妻女入马场睇爱驹出赛。近日有网民在社交平台分享郭富城一条影片，见到一家人入马场时被捕获，郭富城表现亲民来者不拒合照，却意外引起两个囡囡争宠，掀起网民热议。

郭富城合照来者不拒

近日有网民在Threads分享一段影片，见到郭富城一家四口入马场，影片估计是摄于去年5月25日，当时郭富城携妻女高调现身沙田马场，其后传出太太方嫂怀孕消息。从影片所见，身穿毕挺灰色西装、配戴太阳眼镜的郭富城，甫现身即被热情的马迷包围，纷纷要求合照，亲民的郭富城来者不拒，满面笑容满足众人。

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郭富城两女黐身

正当郭富城与几位小朋友合照时，一名站在他前方穿白裙的小女孩，向后伸手拉扯郭富城的西装裤脚，更因用力关系，导致郭富城一度向前倾，身体晃了一下，险些跌倒。而小女孩的举动似乎引起郭富城身后的两个小朋友不满，从后拉扯，场面搞笑。

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郭富城站稳后顺利合照，之后转身安抚爱女Chantelle及Charlotte，而两个宝贝女又化身「贴身膏药」，从郭富城后方又揽又抱，紧紧缠著爸爸不放，似是上演「争宠」大战宣示「主权」。至于方媛则戴上别致的礼帽，静静地站在一旁，睇住老公郭富城与女儿互动。

郭富城亲子关系曝光

影片曝光后，网民反应热烈，称赞郭富城：「对小朋友超好，好有耐性」，即使被拉扯仍保持笑容，又有网民笑称：「两个女儿好像怕爸爸被人抢走」、「求生欲好强，即刻抱紧爸爸」、「看到女儿这么黏他，就知道他平时一定很疼她们」，认为郭富城平日的亲子关系做得很好。

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