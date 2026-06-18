李嘉欣与汤镇业前妻跻身顶级名媛圈子 闪爆李国宝新抱生日会 上流贵妇圈位位身份显赫

有「最美港姐」之称的李嘉欣（Michele）在2006年6月与富商许晋亨公开承认恋情，两人在2008年结婚并育有一子许建彤（Jayden），婚后一直养尊处优，一家三口幸福美满。自从儿子许建彤到英国贵族寄宿学校威灵顿公学读书后，李嘉欣与老公许晋亨的生活更见精彩，活得像热恋中的情侣，过着令人称羡的「顶级富贵少奶」生活。

李嘉欣名媛好友非富则贵

贵为「百亿少奶」的李嘉欣，身边的朋友个个非富则贵，日前李嘉欣与一班名媛好友为李国宝新抱、东亚银行联席行政总裁李民桥太太李邝保瑜（Bonnie）庆祝生日，这个上流贵妇圈个个都是豪门贵妇，身份都不简单，她们的一举一动都成为外界焦点，李嘉欣因冻龄的外貌与高雅气质，即使站在边缘位置，在合照中依然白到发亮、非常抢眼，甚至常被称赞「艳压现场其他名媛」。

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汤镇业前妻姜坤和前歌手蔡安荞都有出席

李国宝新抱、东亚银行联席行政总裁李民桥太太李邝保瑜（Bonnie）日前举行生日会，不少城中名媛好友都有出席。除了李嘉欣之外，永隆银行已故创办人伍宜孙的孙新抱伍叶靖怡、已故四大家族后人周启邦新抱周黄泳霖（Jenny）、已故富商邱德根孙女邱咏贤（Wendy）等都有出席，还有黄祥兴（前名黄长兴）旧爱曾有「友坂里惠师妹」之称梁宝贤（Bibi）、汤镇业前妻姜坤和已转行做证券公司副总裁的前歌手蔡安荞，大家站在一起影大合照，含金量极高！

王晶曾指许晋亨夫妇每月领取200万生活费

其实李嘉欣当在娱乐圈工作，已经是有名的富婆，除了亮丽外型让她戏约不断，广告价码更一度喊破3百万港币，加上自己投资债券赚进大笔金钱之外，名下还有两栋豪宅，当年34岁的李嘉欣保守估计身价超过2亿港币。王晶曾指许晋亨的父亲许世勋在2018年过世后，留下约420亿港元遗产，交由家族信托基金管理，许晋亨夫妇每月从中领取200万港元生活费：「对他们来说他们很不愿意，太少了。你买一个普通Hermès80万了，那算甚么200万。」而许晋亨与李嘉欣及儿子Jayden一家居住在由家族持有、位于东半山司徒拔道的豪宅「晓庐」。

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Jayden入读英国百年名校突飞猛进

李嘉欣不仅是选美冠军，更是一位名副其实的学霸，她毕业于香港传统名校玛利诺修院学校，曾在香港中学会考中取得2A、7B的优异成绩，其中英文及圣经科更考获A级，语言天赋极高，精通粤语、普通话、上海话、英语、葡萄牙语、日语及意大利语共7种语言。在她的悉心栽培下，儿子Jayden的教育之路同样瞩目，从幼稚园就读维多利亚，到小学先后入读拔萃男书院附属小学及香港国际学校，再到如今入读英国百年名校，Jayden的学业成就斐然，尽得母亲真传。在2026年初回港过年时，被传媒及网民发现其身高已急速突飞猛进，直逼190 cm，比171cm 的妈妈高出大半个头，一家三口温馨出巡的画面不时时引起热议。