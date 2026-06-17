前TVB小花陈渃晴庆祝结婚10周年 大晒火辣泳照3D好身材任睇 餐饮才俊老公从后紧抱放闪

前TVB小花陈渃晴（Kaka、原名：陈亭嘉）近日与餐饮才俊老公Joe Wong迎来结婚10周年，为庆祝这个重要日子，二人特意前往马尔代夫享受二人世界。陈渃晴在社交平台大派福利，分享了一系列性感火辣的泳装照，其中一张她身穿宝蓝色一件头泳衣，坐在无边际泳池旁，尽显玲珑浮凸的好身材和白滑长腿，身后的老公从后拥抱，池中更漂浮著丰富的早餐，画面充满奢华与浪漫。陈渃晴甜蜜留言：「佢跑得唔快，但追到我就得，眨个眼，就十年。」简单一句话，道尽了十年夫妻的恩爱与甜蜜。

陈渃晴于TVB长做闲角离巢后一度弹起

现年36岁的陈渃晴毕业于第24期无线电视艺员训练班，曾在TVB效力5年。虽然5年间参演超过50部剧集，但大多是闲角，如《怒火街头2》的妓女和《点金胜手》的秘书Maggie，星途平平。陈渃晴于2014年决心离巢，并于2018年参加ViuTV真人骚《Good Night Show 广告女皇》才成功令大众更认识她，凭著出色的表现和姣好身材备受关注，近年更成功转型为当红KOL，事业更上一层楼。

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陈渃晴嫁入豪门生活无忧

陈渃晴在离开TVB两年后，便嫁给餐饮才俊老公Joe Wong，婚后诞下两名儿子Jaden及Klayton，一家四口定居独立屋，生活幸福无忧。虽然已是两子之母，但陈渃晴对身材管理从不松懈，状态更胜从前。她亦不时在社交网站分享性感美照，大方展示完美曲线，活出自信美丽的人生，成为时尚辣妈。

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