方力申恨听女儿叫爸爸 学唱Bruno Mars歌曲冧老婆 尹光有两个孙够晒数

尹光和方力申最近合作新版本《老豆》（父子兵对唱版），二人今日（17日）出席记者会，齐齐欣赏刚上架的MV，以AI技术将旧相片化成动态，展示父子间具有纪念价值的瞬间，他们又即场玩近日流行的爆旋陀螺，原来尹光早前到深水埗工作时获粉丝送上陀螺，一学爱上，今日更细心教方力申如何玩，二人即时比赛，虽然尹光让赛方力申，让他使用贵价陀螺，但最终仍是尹光大胜。

方力申再追小朋友顺其自然

父亲节将至，尹光表示要到内地登台，儿子虽已移民澳洲多年，但大家一直保持联络，笑言与两个分别10岁和4岁的孙女视像对话时最开心，指她们在澳洲多讲英文，但会以中文与他聊天，他也叫儿子多教她们中文，自曝曾为了要大孙女识写他的中文名而用利是钱作奖励，幸好两个孙女中文还算不错，又说大孙女很叻，他到澳洲探他们时，会主动带他出街买东西食。方力申表示父亲节会与家人食饭，但应该会分两次庆祝，一次和自己爸爸，一次就是与太太和女儿一家三口，又说女儿已懂叫「妈妈」，希望她早日识叫「爸爸」，笑指无呷醋，但就不时在女儿耳边教她讲「爸爸」，讲到他月初在社交平台分享与太太补摆婚宴以及女儿百日宴的照片，他表示婚宴和百日宴是在3月一起搞，称在美国求婚时无大搞，婚纱都是他随便找来，回港后也只与家人食饭庆祝，指女生都想以最靓一面结婚，当日亦有影婚纱相，留下美好回忆，但他透露只邀请亲友食饭，未有邀请圈中朋友，「我特别学唱Bruno Mars的《Risk It All》送给太太，这是一首很冧的情歌，我又很喜欢，所以就学来送给太太，当时的气氛都很感人。（再追一个？）我很想，但太太还在喂人奶，她说很喜欢这种母女的感觉，不想停，所以再追就顺其自然。」

尹光自爆识玩爆旋陀螺

尹光祝福他再追个仔，能凑成一个「好」字，方力申笑指爸爸当初也叫他开枝散叶，但当女儿出生后，就叫他再生一个女，觉得凑孙女更过瘾。问到尹光可想再多一个孙仔？他表示儿子觉得两个就够，也轮不到他来要求，指现在时代已经不同，好像他现在的粉丝也是年轻人多过长者，「很多长者粉丝听下听下就走了，年轻粉丝越听越多，所以他们现在都叫我光B。」尹光懂玩爆旋陀螺，讲到爆旋陀螺现时有炒价，问他可会多收藏？他笑说：「我都不知咁贵，现在已经有一套粉丝送的。（搞个街头比赛？）不会了，我赢都是撞彩。（做首陀螺歌？）都好，我乜歌都唱过，但未唱过陀螺，小方就为动画《爆旋陀螺2》唱过主题曲。」方力申笑指已是20多年前的事，昨日重听都有不少回忆。