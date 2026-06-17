TVB主播贺子欣报新闻惊见脸颊「血痕」 眼红红出镜惹网民揣测背后原因：竟然冇人帮佢处理

TVB新闻主播贺子欣昨日（16日）在直播新闻时，被观众发现其右脸颊出现疑似明显伤痕，相关截图及片段在社交平台疯传，引发网民关注，揣测贺子欣「带伤上阵」的背后原因。

贺子欣处理手法遭质疑

据网民在Threads上分享新闻画面，贺子欣当时穿上玫红色上衣报道新闻，镜头前清晰可见贺子欣的右边脸颊上，有数条垂直的红色痕迹，而且双眼呈现通红状态。发文的网民表示：「仲以为系个电视污糟咗，女主播块面花晒应该自己都唔知，竟然冇人帮佢处理照live 播出街」。

相关阅读：袁文杰与准港姐Bobo撞样 认神似睇相吓一跳

贺子欣妆容掀网民讨论：

相关阅读：港姐2026丨12位候选佳丽首晤传媒 大热吴倬希阵前退赛 落选华姐陈梓颖反弹顶上

贺子欣屡次妆容出事

贺子欣的片段在网上流出后，引起不少网民讨论，直指在直播进行十多分钟后，才见到贺子欣的妆容作出补救：「佢好惨，系咪畀人bully？」、「系咪畀人掴咗巴」、「系咪畀人打完，眼都红」、「好似畀人抓完咁」等。而贺子欣曾在5月时已被网民指妆容出事：「佢系唔系得罪化妆师」、「佢只眼望落好攰，提唔起咁」。

贺子欣曾报名港姐

贺子欣长相甜美，活跃于戏剧及舞蹈界，2018年曾参加《YES！》主办的校花校草选举，其后在2022年报名《2022香港小姐竞选》，当时报称21岁仍是学生，自我介绍时英文名为「Bobo」，但贺子欣在首轮面试时已被淘汰。

相关阅读：TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误 尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？ 曾被封真实版新闻女王

陈嘉欣报新闻犯罕见错误：