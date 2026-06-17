Brooklyn公开外卖平台广告遭围插 品牌专家批利用家庭纠纷来赚钱兼抽水 去年超市广告中不断提及「爹哋」

英国传奇球星碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn日前公开为外卖平台拍摄的广告，却因在广告中暗示为避免与父亲同场而选择在家看世界杯，被指以家庭不和话题赚钱，惹来劣评如潮。有品牌专家预言今次事件将会为Brooklyn带来「灾难性后果」。

Brooklyn因广告强化星二代形象

品牌专家Nick Ede接受《太阳报》访问，指出Brooklyn之前曾说过想要保护私隐，并希望摆脱作为碧咸家族成员的巨大压力。但此广告却反而强化了其星二代的形象：「如果人们看到他利用家庭关系带来的媒体关注度获益，批评者必然会指责他虚伪或利用自己的姓氏牟利。」Nick更直指Brooklyn的家庭纠纷与哈里王子夫妇跟皇室的纷争如出一辙，并指民众对个人恩怨商业化感到不满：「短期宣传可以引起关注，但若观众开始相信有人从家庭冲突中获利，而不是努力克服冲突带来的负面情绪，那么造成的损害可能会超过任何直接收益。」

Brooklyn利用父母狂「抽水」

一如专家所料，网民纷纷狂批Brooklyn口说父母只顾经营碧咸家族这个品牌牟利，自己却也利用家庭纠纷来赚钱。媒体亦纷纷笔伐口诛，英国《镜报》就仔细分析该广告，指出内里有很多细节都跟碧咸夫妇有关。例如茶几上的信件暗示父母积极联络他；那只新手表则是回应之前外界讽刺他在与父母反目后仍戴着碧咸送给他的名表；一闪而过的雪球摆设，则是象征其母Victoria，因为她受访时曾说过自己最爱的手工雪球正是子女们送给她的礼物。这些细节证明Brooklyn的确是巨细无遗地利用其知名父母狂「抽水」。

Brooklyn被轰讲一套做一套超虚伪

而《每日邮报》亦撰文力数Brooklyn多年来如何利用家族品牌赚钱，其中包括他创立的辣酱品牌Cloud 23，取名灵感来自碧咸效力皇家马德里和洛杉矶银河队时所穿的「23」号球衣。去年2月，Brooklyn在其拍摄的超市广告中就至少提及碧咸3次，例如说要打电话问爸爸有关美式足球的问题；接着在煮食时又叫助手拿手机给他，看爸爸有没有回复他；广告结尾时，又接听了「爸爸」电话。此前他又曾推出社交媒体节目《与Brooklyn一起烹饪》，节目中找来家人做嘉宾之外，他与名厨嘉宾们闲谈时亦总会提起碧咸。文章中更重提他当年靠母亲获得为时尚品牌当摄影师，以及推出摄影集的往事，令网民纷纷留言狂轰他讲一套做一套超虚伪。