姚焯菲自爆遇樽颈位 曾想退学保事业 靠新歌打气重新振作

年仅19岁的姚焯菲（Chantel），出身富裕家庭，15岁凭《声梦传奇》一炮而红。兼顾学业与演艺事业的她，原来曾在海外留学期间陷入事业樽颈，一度萌生休学念头，全靠新歌歌词让她重新振作。

Chantel认有两地分隔困扰

Chantel昨日一身白Tee配牛仔裤，素颜现身电台宣传新作《想飞之内心独白》。谈到留学美国纽约的日子，她透露事业曾遇樽颈位，坦言面对两地分隔的困扰：「去外国读书之后，又系同一个问题，就系同香港好远，好惊冇咗事业，或者同事业好有距离，呢个就系令我有少少唔开心，或者好想放弃嘅一个时候。」她表示庆幸遇上这首新歌，能为她打打气：「就算遇上更大嘅气流都唔好放弃，继续飞。」

Chantel望为歌迷带来同样鼓舞

主持谢茜嘉问到可曾考虑暂停学业，返香港做多点歌手身份的工作，Chantel直言曾有过这想法：「我有谂过好唔好，但又觉得唔得，我要去兼顾学业。虽然呢个系困难，不过如果我下咗决定就要去继续（读书）。我喺𠮶边学嘅嘢系好Valuable（有价值），其实摆喺我事业度都有用嘅。」她坚持两边兼顾，认为在美国学到的知识对演艺工作同样有帮助。最后，她盼望这首歌能为乐迷带来同样的鼓舞：「希望大家听完呢首歌后，好似打咗支强心针畀自己，其实我一路唱嘅时候，好似有对翼喺我后面咁，所以希望大家都Feel到，当我想放弃时，我都会一次又一次咁提醒自己『去啦，去啦』，唔好理咁多。」