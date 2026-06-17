区瑞强7月举行音乐会弟弟、细囝做嘉宾 设粉丝发问环节：咩都可以问 自爆中学系校草「被女追」

区瑞强将于7月举行《Albert再重聚（私房）音乐会2026》，今日（17日）与弟弟区瑞明现身记者会宣布详情，原定出席的区瑞强小儿子区昕进因病缺席。区瑞强透露音乐会将与粉丝近距离接触，除了走到台下与粉丝握手合照唱歌，又设发问环节，弟弟和小儿子都会做嘉宾，似是家族音乐会，不过大仔身在美国，妹妹区桂芬则已抱恙一段时间，现时正在休养，故他们到时不会出席。

区瑞强笑称过几招给细佬会入20强

区瑞强又说不知弟弟区瑞明曾参加《中年好声音3》，笑弟弟没找他教路，否则能取得更好名次，他笑说：「如果我过他几招，相信他能入20强，我知几个评判的心态，知拣咩歌会入到。」最终区瑞明60强止步。问到区瑞明会否再接再厉参加《中年好声音5》？他表示不会，因进入了100强的参加者不能再参加，区瑞强也表示如他再参加都担心会被指靠关系，讲到他可以捧弟弟做歌手？他笑说：「他是我公司的幕后人，他做了歌手我点算，不过我们可以幕前幕后拍住上，今次他和细囝都不收钱，我就可以将啲钱攞出黎，将个骚做得更好。」

与蔡枫华戏外无争女

对于他表示设粉丝发问环节，他指甚么都能问，他自有妙招应付，没有事情不能问，「我做了电台50几年都好少讲私事，今次欢迎大家问我，如果问我有几钱身家，我就话无乜，讲追女经就犀利啦，我中学是校草，唱歌最出众，都是女仔追我，但我无试过用自弹自唱呢招追老婆，我未开始唱歌就在一起了，呢招无用过很浪费。」至于有无女星追过他？他笑说：「唔系啩，啲女星仲系到，唔好讲啦，而且啲男演员大只又靓仔，边到我，不过因为我无攻击性，很多女星都喜欢和我做朋友。（被蔡枫华抢晒啲女仔？）唔知，但在我们合作的剧入面我赢晒，争赢咗，戏外无争女，大家钟意的类型应该不同，他当年都很高大，但好似无传过绯闻。」