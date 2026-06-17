钟景辉离世丨6.22重播《甜孙爷爷》 钟景辉洗脑金句成绝响 神仙阿爷掀全城回忆杀

人称「King Sir」的戏剧大师钟景辉在今年6月3日于家中安详离世，享年89岁。钟景辉的安息礼拜及火葬礼将于7月4日（星期六）在九龙城浸信会举行。礼拜后随即出殡，灵柩奉移至火葬场举行火葬礼，家属表示恳辞花圈、花篮， 如蒙赐赙，将全数拨捐予「香港演艺学院-钟景辉纪念奖学金」 以支持培育未来演艺人才，延续钟博士一生对艺术教育及香港演艺事业的无私奉献。

TVB Plus 6.22重播《甜孙爷爷》

钟景辉生前于2001年从香港话剧团退休后加入TVB，多年来先后参演了多部经典剧集，例如在《甜孙爷爷》中饰演的退休校长「文泰来」、《老表，你好hea！》「林志咏（老林）」与及晚年参演的《牛下女高音》的「白千岩」 等等，为让观众能重温钟景辉风采，TVB Plus（82台）将于下星期一（22日）起，逢周一、五晚10点半及周二、四晚10点35分，重播钟景辉主演、共20集温情剧《甜孙爷爷》。

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钟景辉展现智慧跟孙子分享人生道理

在《甜孙爷爷》中，钟景辉饰演一位年逾70的中学退休校长「文泰来」，家中有一个极度爱面子、自大又啰嗦的儿子「文超杰」夏雨，加上三个性格各异、经常搞出大头佛的孙仔刘恺威、方力申、陈宇琛，家里几乎天天都在上演「火星撞地球」的吵架戏码，当客厅吵得不可开交，大家试图拉拢德高望重的阿爷来「主持公道」或当和事佬时，阿爷就会展现他的智慧，用极具磁性的绅士嗓音说：「我阵间约咗人。」钟景辉虽然表面是德高望重、具「无上权威」的退休校长，但私底下对孙儿们极其开明，当大孙子「文逸朗」刘恺威要放弃高薪厚职去闯娱乐圈做歌手时，钟景辉非但没有一味反对，反而私下把「文逸朗」刘恺威叫到书房，没有像传统家长那样破口大骂，而是用他那沉稳的声音，跟孙子分享人生道理，告诉「文逸朗」刘恺威，人生最重要是知道自己的路怎么走，只要行得正、站得稳，做任何行业他都支持。

钟景辉与儿子夏雨对手戏爆笑又感人

剧中另一个爆笑又感人的大卖点，是「文泰来」钟景辉与饰演他儿子「文超杰」的夏雨之间的对手戏。「文泰来」钟景辉是知书达礼、德高望重的退休校长，但儿子「文超杰」夏雨却是个不学无术、自卑又自大、一辈子没升过职的「卫生帮」 当「文泰来」钟景辉发现自己患上早期帕金森氏症（柏金逊症）后，无奈决定退位并把当家权交给儿子「文超杰」夏雨，「水鬼升城隍」的夏雨开始乱搞新规条，与老父及三个儿子刘恺威、方力申、陈宇琛产生连串矛盾，其中一场「文泰来」钟景辉终于忍无可忍，当场大发雷霆，以一家之主的威严厉声斥责「文超杰」夏雨：「靠自己的实力就永远都是属于你自己的，明白吗？几十岁人都唔知咩叫丢架！」 结果钟景辉在2006年更获颁《万千光辉演艺大奖》。



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钟景辉独具慧眼让周润发入学

钟景辉在演艺界地位德高望重，曾于香港演艺学院任教17年，黄秋生、苏玉华、潘灿良，刘雅丽、陈国邦、王祖蓝等都是在任时期的学生，同时钟景辉更是TVB艺训班的开山祖师，当年周润发原先不被取录入艺训班，多得钟景辉独具慧眼让周润发入学，他曾说：「我觉得周润发外形好、有潜质，所以就给他一个机会。」多年来钟景辉参与了不少舞台剧的执导和演出，亦参与了电影制作，曾担任亚视节目《寻找他乡的故事》系列的旁白，其独特的声线不单令世界各地华人所知，亦令不少艺员争相模仿！

钟景辉多年来对后辈照顾有加

到了2001年，钟景辉退任演艺的院长后，返回TVB拍剧，参演了《LovingYou我爱你2》、《甜孙爷爷》、《高朋满座》、《律政强人》等，不过在2016年尾，钟景辉因患上大肠癌第一期而停工休养，康复后演出不多，因体力难支撑。拍完《牛下女高音》便退下火线，专心休养。多年来钟景辉对后辈照顾有加，他亦坦言不怕老去，他曾说：「我不怕老，我觉得一个人一直老，便能一直成长。一直成长，便能一直学习。一片树叶也待落叶的时候，才能发放出最灿烂的色彩。人生真是很美好的，因此我会用有限的时间做最多的事。」