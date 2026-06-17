港姐2026丨12位候选佳丽首晤传媒 大热吴倬希阵前易角 华姐落选陈梓颖神反弹顶上

《2026香港小姐竞选》今日（17日）在电视城安排候选佳丽首晤传媒，同场正式公布了12位候选佳丽的官方资料。本届佳丽不仅青春靓丽，更普遍拥有高学历，超过半数为硕士毕业生，包括24岁的李泽欣（Scarlett）、25岁的李澄晴（Chorie）、25岁的谭雅文（Tiffany）、26岁的杨媛媛（Vera）、23岁的周芳姿（Gracia）、27岁的颜懿菲（Agnes）及27岁的汤家琳（Caris），堪称近年「最高学历」的一届。

昨日大会安排12位候选佳丽金钟进行发型大改造，从纽约回港参赛的吴倬希曾表示直播面试试乐易玲问时否识唱吴卓羲的《别怪她》，她笑言识，因在海外没有被指撞名，但回港参选也不介意大家叫她「女版吴卓羲」。问到如何做准备？她表示会保持良好心情和状态，但今日突然被阵前易角，由去年年末参赛多伦多华裔小姐，本来已被Foul的陈梓颖顶上，令人啧啧称奇。

相关阅读：港姐2026丨12位佳丽改造后眼前一亮 李泽欣袁丝珩最需要继续减肥 邓匡闵以大波浪发抢镜

本届佳丽整体素质令人眼前一亮

本届香港小姐竞选佳丽的整体素质令人眼前一亮，从官方资料可见，12位佳丽的年龄介于20至27岁之间，背景各异，卧虎藏龙。其中，24岁的李泽欣（Scarlett）、25岁的李澄晴（Chorie）、25岁的谭雅文（Tiffany）、26岁的杨媛媛（Vera）、23岁的周芳姿（Gracia）、27岁的颜懿菲（Agnes）及27岁的汤家琳（Caris）均拥有硕士学位，占据了超过一半的席位。颜懿菲的志向是成为大学教授，期望透过研究为社会带来正面影响，展现了美貌与智慧并重的特质。

佳丽来自不同专业领域的女性

职业方面同样多元化，来自不同专业领域的女性。1号袁丝珩（Bernice）本身已是演员，2号李泽欣（Scarlett）是ESG报告顾问，5号魏欣（Etherine）是财富管理经理，而8号邓匡闵（Ada）则是高定品牌的版师助理，各展所长。除了亮丽的背景，本届佳丽的志向亦相当有抱负。年仅20岁、就读大学的卢蔚晴（Jasmine）立志成为一名律师，为弱势群体争取公平正义，并期望透过港姐舞台展现香港女性的力量与自信。27岁的汤家琳（Caris）则希望成为有影响力的女性，用自身经历鼓励不同行业和年龄的女性勇敢追梦。而已是演员的袁丝珩（Bernice）则希望能用自己的故事，点亮他人的生命。

相关阅读：港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎