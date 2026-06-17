黄百鸣入狱丨黄百鸣曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感内疚 停工陪练气功消灭肿瘤

资深电影人黄百鸣（原名黄栢鸣）于2017年天马影视公布卖盘前，怂使胞妹在指定时间及价位购入天马影视股份，遭证监会起诉，经审讯后被裁定内幕交易罪成，早前被判监禁5个月、罚款逾9.9万元，黄百鸣其后获准以20万元保释等候上诉。今早（17日）黄百鸣到西九龙裁判法院申请撤销保释，获裁判官高伟雄批准，黄百鸣即时入狱。

在1970年与徐文娟结婚并育有一女黄漪钧及一子黄子桓，在香港演艺圈中，黄百鸣和太太徐文娟一段抗癌经历，一度成为圈中佳话。黄百鸣太太徐文娟在1997年确诊第四期的卵巢癌，当时医生为黄太太剖开腹部准备手术，结果发觉全腹腔都是肿瘤、腹水严重，因此未能手术，黄百鸣毅然停工，召回在外国读书的子女回家，全家同心展开抗癌斗，在医治了一个月后，黄百鸣太太的肿瘤已缩至只有一厘米，最后更消失得无影无踪。

相关阅读：黄百鸣入狱丨《家有囍事》意外创4800万神话 周星驰开天价片酬救火 黄百鸣爆被逼答应

黄百鸣与太太徐文娟识于微时

黄百鸣与太太徐文娟识于微时，太太亦是他的初恋情人，黄百鸣曾透露年青时有外遇，直到1997年太太证实患上晚期卵巢癌，而且癌细胞已扩散，当时医生更告诉他们太太或许命不久矣时，他才深感内疚，于是决定停工陪太太抗癌：「𠮶阵安排咗太太做手术，我好记得𠮶日系6月13日黑色星期五，医生一打开个肚就话已经成肚都系癌肿瘤，最大𠮶粒有成7、8厘米大冇得切，最后系openandclose乜嘢都冇做过。」当时黄百鸣叫身在加拿大读书的儿子立刻返港：「𠮶阵太太插到成身都系喉，好似个扯线公仔咁，但系我同仔女讲『见到妈咪唔准喊，要笑，等佢知道仲有希望』，就算连探病嘅朋友都一样，要同佢讲笑话氹佢开心，如果入去喊嘅就唔该你唔好入去。」黄百鸣续说：「当时我好冷静，觉得只要你积极已经赢咗一半。我哋集合一家人力量去打呢场仗，同我太太一齐练气功嘅病友家属都咁讲，叫佢哋对住病人要笑唔好喊，你越喊个病人越冇信心，咁就一定输。」

黄百鸣太太癌细胞真的神奇地消失

黄百鸣当时四围打听民间偏方，每有合适的还亲身试药：「听到有味药医好个血癌病人，我咪执剂返嚟自己食咗先，冇事至畀老婆食。」太太接受医院化疗疗程时，他更老远走到广东一处偏远地方打斋，祈求太太平安过度，同时又坚持陪她练抗癌气功。为了呼吸最清新空气，黄百鸣每天清晨四点多就起床陪太太练。如是者大半年后，他指太太癌细胞真的神奇地消失，肿瘤由7厘米 缩小至1厘米，顺利用手术形式切除，至今无复发。黄百鸣后来将这段与太太携手走过生死关头的感人经历，撰写并出版了励志书籍《生存．奋斗》（早期版本名为《绝处求生》），希望能借此鼓励其他癌症患者与家属，传递积极面对病魔的正能量，经过这次抗癌的经历，令黄百鸣一家关系更为密切：「我𠮶两个子女体会更深，佢哋见到原来爸爸系可以放弃一切去照顾妈妈，畀咗佢哋一个榜样。而我放低事业同太太一齐对抗癌症，也令佢体会到，原来我之前咁忙碌事业，都是为咗屋企人。」

相关阅读：东方电影出品有限公司遭呈请清盘 黄百鸣发声明强调09年已退出公司：无任何关系