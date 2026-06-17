黄百鸣入狱丨《家有囍事》意外创4800万神话 周星驰开天价片酬救火 黄百鸣爆被逼答应

资深电影人黄百鸣（原名黄栢鸣）于2017年天马影视公布卖盘前，怂使胞妹在指定时间及价位购入天马影视股份，遭证监会起诉，经审讯后被裁定内幕交易罪成，早前被判监禁5个月、罚款逾9.9万元，黄百鸣其后获准以20万元保释等候上诉，黄百鸣今早（17日）到西九龙裁判法院申请撤销保释，获裁判官高伟雄批准，黄百鸣须即时服刑。

黄百鸣曾在电影界地位举足轻重

现年80岁黄百鸣曾在电影界地位举足轻重，集导演、编剧、监制、演员及电影公司创办人于一身。黄百鸣在80年代起与麦嘉、石天等人创立「新艺城影业」，并开创了香港电影的黄金盛世。到了90年代，创立东方电影，在1992年监制主演的贺岁电影《家有囍事》，意外创造了4,800万票房的神话，成为影史最经典的组合之一，至今仍是最深入民心的贺岁喜剧代表作。

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《家有囍事》三位男主角组合曾多次变换

1992年上映的贺岁片《家有囍事》当年由黄百鸣监制、高志森执导，张国荣、周星驰、张曼玉、毛舜筠、吴君如及黄百鸣的黄金组合主演，刷新香港电影史上票房纪录。戏中该片以无厘头风格与温馨家庭元素交织，黄百鸣饰演常家大哥「常满」，常家二弟「常骚」由张国荣，常家三弟「常欢」则由周星驰，当中「常欢」周星驰演出的经典场面「巴黎铁塔反转再反转」和「无定向丧心病狂间歇性全身机能失调症」，成为农历新年必定疯狂翻睇的电影。黄百鸣曾表示《家有囍事》的三位男主角组合曾多次变换，最初由林子祥做大哥、黄百鸣为二哥、张国荣则饰演三弟，吴君如饰演男人婆「无双表姊」：「点知林子祥间屋烧咗，咁揾边个呢？就揾我旧拍档周润发啰！佢又已经食咗对家茶礼，仲要同我打对台添！」当年周润发接拍同期上映的《我爱扭纹柴》，未能与黄百鸣合作重现《八星报喜》的经典组合。

周星驰以天价加入《家有囍事》演出

当年周星驰更以天价加入演出，黄百鸣曾以被逼来形容，甚至片酬「犀利过张国荣」：「其实𠮶时系逼住要用，因为要开喇，但冇人，咁啱有个upcoming嘅，都唔谂喇，畀钱埋位啦！（片酬）系800万，但我记得𠮶时佢最多收人哋200万。可能佢想推啦，点知我又肯畀，佢咪要做啰。」周星驰看过剧本后，指名要演「常欢」并表示不想演娘娘腔的「常骚」。黄百鸣本来正头痛如何向张国荣交代，没想到张国荣主动联络并说：「我一定要演常骚！而且我要毛舜筠做对手，我哋自己设计对白！」最终成就了银幕上最完美的常家三兄弟。黄百鸣对周星驰演出赞不绝口，譬如『无定向丧心病狂间歇性全身机能失调症』就是周星驰的个人表演，又或是周星驰用双脚跟自己猜拳「边个淫荡呀？你淫荡！边个淫荡呀？又系我淫荡！」也都是他自行发挥！由于首集极为成功，黄百鸣在随后的几十年中陆续推出了《97家有囍事》、《家有囍事2009》、《家有囍事2020》等多部续作。

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