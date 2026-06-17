港姐冠军宋宛颖孖生妹拥玲珑曲线 穿火辣比坚尼晒逼爆身材 胞姊挺丰满上围乱入

2021年香港小姐冠军宋宛颖（Sabrina）真正做到美貌与智慧并重，香港大学医疗科学硕士毕业，加上出身自选美世家，母亲文宝雪为1990年澳门小姐亚军，背景显赫。然而，正当大家以为宋宛颖已是「人生胜利组」时，却忽略了她身边还隐藏著一位同样拥有顶级基因的孖生妹妹宋宛霖（Sonia）。近日这位新鲜出炉的美女医生在社交平台大派福利，罕有地换上一身火辣的比坚尼，其性感指数与美貌，瞬间引爆网络讨论。

「美女医生」宋宛霖海滩大解放

从宋宛霖分享的照片可见，她身处阳光普照的浅水湾，照片中，她将一头柔顺的深色长发随意披散，仅穿上针织质地的淡紫色比坚尼，大方展示出丰满圆润的上围，散发著青春与性感交织的独特魅力。她下身配搭一条超短的浅蓝色牛仔裤，裤头刻意不扣，露出平坦紧实、毫无赘肉的纤纤细腰，隐约可见的马甲线，更是将她完美的S形曲线表露无遗，火辣程度让人惊叹。宋宛霖时而对著镜头回眸甜笑，时而俏皮地单眼放电，让人完全无法将目光移开。

相关阅读：「学霸港姐」宋宛颖高颜值双胞胎妹医科毕业 超仙气白大褂相曝光网民求选港姐

家姐宋宛颖性感比坚尼抢镜

正当大家沉醉于宋宛霖的个人魅力时，家姐宋宛颖（Sabrina）的「乱入」，更是将整个画面的「颜值浓度」推至顶峰！在其中一张合照中，宋宛颖亲密地举起手机自拍，将妹妹的身影也捕捉入镜。相比妹妹的甜美，染了一头红棕色长发的宋宛颖，身穿一件湖水蓝色的吊带泳衣，外搭同色系饰有贝壳的项链，造型同样性感，但更添一份成熟妩媚的女人味。

宋宛颖、宋宛霖同框各有捧场

这对「学霸姐妹花」一个是港姐冠军，一个是准医生，不仅头脑聪明，外貌身材更是无可挑剔，完美继承了母亲的选美基因。如今两人罕有地同框斗靓，让网民陷入「世纪难题」，纷纷留言表示：「小朋友才做选择」、「一家都系神基因」，看来这对孖生姊妹花，无论是独立发展还是合体现身，都会成为网民讨论焦点。

相关阅读：宋宛颖冻龄靓妈妈气质出众 与双胞胎女儿似三姊妹教网民保养心得