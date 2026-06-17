惠英红6处骨裂！一原因无视医生警告强忍剧痛开工 曾经伤到断鼻要整容

影后惠英红近日为宣传新片《数到三》接受内地传媒访问，惊爆在拍摄期间曾经受伤。惠英红透露在短短两个月，竟意外造成六处骨裂，但为免拖累剧组进度，强忍剧痛继续开工，敬业精神令人敬佩。

惠英红「顶硬上」开工

惠英红在访问中提到，在新片《数到三》中饰演内心封闭的舞蹈老师，为完美诠释角色，特意去学爵士舞，却在训练过程中不慎导致两条肋骨骨裂。到正式拍摄时，惠英红又因动作场面再度受伤，另外两边的肋骨相继出现骨裂情况，到拍摄中期，惠英红的脚趾又因被踩中，导致两只脚趾骨折。

虽然医生曾强烈建议惠英红休息，但她坦言：「我不能休息，休息就会耽误（进度）。」惠英红表示因电影剧本出色，触及深刻的社会议题，深深打动自己。而影片是一位新导演的作品，惠英红希望能全力支持对方，因此选择「顶硬上」，每日在巨大的压力与痛楚中坚持完成拍摄。

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惠英红「整容」原因

惠英红的敬业态度，从影早期已非常闻名，多年来拍摄时受伤，已非新鲜事。惠英红曾透露因拍戏受伤，而要整容：「眼睛大小不一样，整个鼻子是断了，歪的，我呼吸不了，拍戏时被踢的。眼骨这里是打开的，医生还说不能再给人打一下，否则眼睛会掉出来。」惠英红提到整个鼻子是歪的：「因为它中间断掉了，我必须推回来。」

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