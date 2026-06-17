TVB金牌司仪朱凯婷度假展熟女魅力  俯伏泳池尽骚傲人上围  年近半百身上零赘肉

即将在8月迎来49岁生日的2001年港姐季军朱凯婷（Heidi），自2010年与机师男友林德勤结婚，并在翌年诞下女儿林颖彤（Sheryl）后，一直以幸福家庭的形象示人。虽然年近半百，但这位《慧妍雅集》会长无论样貌或身材都保养得宜，近日她在社交平台上载的极罕见性感度假照，更是惊艳一众网民。

朱凯婷俯身伏泳池尽显性感身材

朱凯婷入行超过24年，因口才了得成为TVB金牌司仪，很多大骚都会见到她的身影，例如奥运节目她就主持了五届。这位多才多艺的艺人，近日就分享了2张充满阳光气息的度假美照。其中一张，她身穿性感泳衣，写意地俯身伏在泳池中，戴著太阳眼镜和帽子的她展露灿烂笑容，傲人上围在镜头前一览无遗，火辣状态让人惊叹。另一张照片中，朱凯婷现身阳光与海滩，身披一袭色彩缤纷的薄纱，巧妙地露出白滑玉背和一双修长美腿，回眸一笑更是充满妩媚魅力，完美展示了港姐季军出众的颜值与多年不变的迷人风采。

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朱凯婷女儿靓到震

除了朱凯婷的冻龄美貌成为焦点，她14岁的女儿Sheryl同样引起网民热烈讨论。早前朱凯婷分享一家三口到日本赏樱的温馨家庭照，Sheryl的近照曝光后，随即成为焦点。照片中，14岁的Sheryl已经亭亭玉立，身高追及妈妈，她身穿一条清新的碎花吊带裙，一头乌黑长发散发著满满的少女青春气息。

朱凯婷女儿完全承袭母优良基因

更令人惊叹的是，Sheryl的甜美笑容和五官轮廓，完美继承了妈妈的优良基因，母女二人俨如「饼印」，相似度极高。不少网民纷纷留言大赞「女儿越大越靓」、「完全是迷你版Heidi」、「史上最强饼印」，认为Sheryl尽显星二代的优厚潜力。

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