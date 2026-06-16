金载原到香港想食点心兼挑战食辣 THE BOYZ池昌珉承诺粉丝「下次见」

韩国男星池昌珉及金载原、宣萱、Tyson Yoshi及谭旻萱今日（16日）到金钟出席品牌活动，吸引数百粉丝到场支持。金载原被问到要用3个形容词去讲香港的印象，他表示因好细个来过香港后都未来过，所以会用好玩、心动和好期待，又指想食点心和鸭类及面，自己也喜欢食辣，也想挑战。

金载原想来香港开见面会

至于日后想挑战什么角色，他表示每个作品也尽全力，自己想试演不同类型角色，因认为演员是要继续学和挑战，指作为演员要前进和开心，又谓很想来香港开见面会，因为自己很钟意香港，想来多点，他最后用广东话讲：「bye bye 下次见！」

池昌珉来港见粉丝感荣幸

池昌珉现身时全场欢呼，他以广东话跟大家打招呼和自我介绍，他表示今次来港见大家觉得开心和荣幸，好喜欢吃蛋挞和点心，亦已经食了，提到对香港回忆，他指平时来香港也是来见粉丝，今次觉得大家都仍然好有活力。提到新剧，他指不可透露太多，不过大家会见另外新一面，请大家期待，又指拍摄前上演技堂和健身减肥。至于身为THE BOYZ成员之一的他表示私下有跟其他成员联络，商讨有什么活动可跟大家见面更多，而最后他也有用广东话跟大家讲「下次见」。