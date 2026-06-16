一个部门的诞生丨「濑屎」戏上演罗生门 麦沛东爆师兄教路 白只急割席：跟我会学坏

白只、麦沛东、廖子妤（Fish）、梁雍婷（Rachel）、戴玉麒、谢咏欣、伍咏诗、邓月平及徐伟栋等今日出席电影《一个部门的诞生》首映礼，白只与麦沛东受访时，谈到在戏中失禁「濑屎」一幕，麦东马上支吾以对，竟表示桥段受白只指点：「佢话『系咪真系咁做？』有提供建议。」让白只大感吃惊，死口否认并直言平常绝不乱提意见，怕被二人好友杨伟伦听到，于是麦沛东再补充：「因为有一段时间冇拍戏，有啲位置会遗漏咗，白只就会话呢段戏我漏咗啲咩，我知佢实唔认㗎！但白只系我嘅榜样嘛！」派出高帽再令白只大跌眼镜，笑言跟随自己只会学坏，剧组亦有许多大前辈值得学习。

麦沛东向卢宛茵鲍起静偷师

麦沛东提到拍摄过程有留意卢宛茵演绎角色：「佢唔驶讲啲咩，睇佢做已经学到嘢！」更庆幸与影后鲍起静有一场对手戏份，虽然未请教演技，却私心询问《僵尸》一场360度旋转拍摄的独白过程：「原来系好多工作人员转住啲家私！喺咁多人里面都做得咁好，鲍姐仲话最好一take已经冇播出街。」另外对未能与谢君豪同场感到可惜。

白只谢票勤力麦沛东心虚

白只近日勤力为《一个部门的诞生》四出谢票，向观众分享拍摄花絮过程，麦沛东随即笑指有留意：「我自己有少少心虚，因为近排忙于排练舞台剧。」同为话剧演员出身的白只则笑指不能以排练为借口，更代观众追问麦沛东去向：「有观众会大嗌电影金句『我都系苦主』同埋『麦东喺边到？』」麦沛东见白只还击，则装作可怜请师兄「锡住」，但亦答应七月会为电影谢票；相反白只将于六月底开始为另一部舞台剧彩排，在麦沛东追问下却大笑承认不会放下彩排出席海外宣传。