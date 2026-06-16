宣萱去古天乐演唱会只唱歌不跳舞 封咀避谈当年与商天娥传不和

宣萱今日（16日）出席品牌活动，她之前与古天乐拍广告有打戏，她指为求真实用真力打，但二人不懂就力，笑指古老板骨头硬，她打到手痛伤过他，问她是想再拍打戏？她即表示「搞唔掂」，又自爆去年出席《寻秦记》电影首映礼前夕吃补健品想助眠，没料食完冒冷汗见晕，跌低撞伤尾龙骨要爬出厅，至今腰伤未康复仍要推拿，早前放假去泰国放松有好转，都想再放假，但被燃油费吓惊，见英国机票7万元而却步要等减价。

宣萱指古老板不会欺负自己

谈到古天乐宣布开演唱会，宣萱夹期尽量去，去就会唱歌，亦要练气练歌，因腰伤后没再运动，跳舞就没可能，她声言不会帮人买演唱会票，因曾碌人情卡帮人扑飞，扑到对方又不要。提到商天娥最近被指当年欺凌杨思琦，当年也曾跟商天娥传不和的宣萱亦封咀表示不回应，问到笑言古老板是否有欺负她？宣萱指不会，因被欺负会反抗：「最后佢应该惨过我！」