杨玉梅哀揭三遇「潜规则」 电影公司老板弹Bra带猛攻下身：我成身硬晒 拒当女友换角色

61岁的1990年亚姐季军杨玉梅，近日在社交平台分享自己入行以来，曾三度遭遇「潜规则」的黑暗经历。虽然面对过无数金钱与名利的诱惑，但杨玉梅始终坚守道德底线，拒绝出卖肉体换取上位机会。在影片中，杨玉梅表示其中一次潜规则，是发生在疫情期间，一名陌生女子致电试探，声称有「富豪朋友」极为仰慕她，想约她吃饭，更暗示「吃一顿饭就能赚钱买衫买袋」。该女子随后更露骨地表示，富豪会在饭后给她房门锁匙，要她先上房等待。杨玉梅一听便知是不道德交易，当即愤而拒绝并将对方封锁。

北京制片提出要杨玉梅当女友

杨玉梅提到另一次被潜规则的经历，有位朋友找她上北京拍剧，演一个反派角色，又说制片很喜欢她，但原来对方想她在拍剧期间，要杨玉梅当该制片的女朋友，只要愿意答应「在一起」，便能换取演出机会和源源不绝的资源，杨玉梅提出收三分之一片酬，但是不做女朋友，对方坚持潜规则后，最后杨玉梅断然拒绝，她始终过不了自己哪一关。

相关阅读：杨玉梅爆喊揭前度冷酷无情 女友丧父当天竟提分手 拍拖13年遭抛弃崩溃抑郁欲轻生

杨玉梅惨遭扫背摸臀吓到弹起

杨玉梅再提到一次黑暗经历，一位认识已久的电影公司大老板。对方经常假借朋友聚会的名义约她吃饭，并指定要她坐在身边。起初在灯火通明的餐厅并无异样，但饭后转到环境昏暗的卡拉OK时，对方竟开始对她动手动脚，手部更一路从背后抚摸试探，还弹她的内衣带子，更过分是手部顺势向下扫到她的臀部位置，杨玉梅忆述当时全身绷紧、极度惊恐，随即借故上厕所脱身，回来后刻意坐到对面位置保持距离，此后该老板便再无找她拍戏。

杨玉梅近日购入3千呎豪宅

杨玉梅早在2000年，她便已毅然投身商界，在饮食业大展拳脚。凭借出色的生意头脑与过人毅力，她旗下的餐厅集团至今已拥有多达24间分店，成为圈中名副其实的「隐形富婆」。生活无忧的她，近日更开心宣布加入北上置业行列，在社交平台高调开箱其面积逾3,000呎、四房一厅的超豪华新居，坚持自食其力，不走捷径。

相关阅读：杨玉梅北上买3000呎4房豪宅 客厅极宽敞拥巨型露台 连爱犬都有独立房间