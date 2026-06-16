蔡嘉欣产后极速瘦身 新手妈妈分享凑B辛酸 坐月出关为好姊妹打气

前TVB艺人、「拜金港姐」蔡嘉欣日前荣升新手妈妈，正在坐月休养的她，在社交网分享育儿点滴，并透露为氹「扭计」儿子睡觉，大战了三个多小时的辛酸。而产后短短数天，她更以极速瘦身的姿态，亲身到医院为同样生B的好姊妹谭嘉仪（Vivi Tam）打气，尽显姊妹情。

蔡嘉欣花3小时𠱁到BB睡著

蔡嘉欣在社交网贴出BB熟睡的照片，并感慨写道：「终于训了 ，感动 ，今天妈妈学会了关于BB唔识自主入睡的一课。」她透露，见到BB又攰又眼瞓但无法入睡，不断喊、扭计、要抱，结果花了三个多小时才成功𠱁到BB睡著，字里行间道尽了为人母的辛酸，引来不少新手爸妈的共鸣。

蔡嘉欣穿上贴身衫裤

正在坐月的蔡嘉欣日前更破例出街，为的是要到医院为好姊妹谭嘉仪打气，她在帖文中表示：「点都要到医院去为妳打气。」相中，见她穿上贴身衫裤，腹部只是微微隆起，身形纤瘦，完全不像刚生完B，产后极速瘦身，再次印证其得天独厚，令网民都相当惊讶。