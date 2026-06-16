一个部门的诞生丨廖子妤与梁雍婷首映红白配撞正吉祥物「Happy仔」 自爆着熊仔衫会搲屁股变「下流人格」

廖子妤（Fish）、白只、麦沛东、梁雍婷（Rachel）、戴玉麒、谢咏欣、伍咏诗、邓月平及徐伟栋等今日出席电影《一个部门的诞生》首映礼，吸引近百名观众到场支持，更齐齐放花炮寓意票房大好。影后廖子妤以大红色套装亮相首映，受访时笑言与梁雍婷红白配衬绝戏中吉祥物「Happy仔」。

廖子妤钟情巨型吉祥物

Fish表示一直钟情巨型吉祥物扮相，对该职业岗位好奇心十足：「我试过买熊仔吉祥物衫出席派对，着住觉得做乜都好合理，就算做啲好有趣好下流嘅动作都得，变咗另一个人格、好睇到我嘅内心！（做过甚么动作？）可以跳舞、搲屁股！」透露拍摄起初三组戏份均戴吉祥物头套，更可以在装扮下素颜，节省梳化造型时间提早收工，但笑指除下头套时有心理关口：「因为冇化妆我都唔够安全感，一除低头套就觉得『哎呀冇化妆』！」

梁雍婷为演神探剃短发

梁雍婷于戏中饰演屡破大案的女神探，更剃短头发上阵，直言清爽感觉令她希望一直保持发型，可惜会限制接洽角色弹性：「剪头发绝对冇心理关口，发型师问『使唔使逐啲剪？』我话唔使、一次过啦！（从影最短？）系最短呀！洗头好爽连护发素都唔驶落，洗头水半年都未用晒几悭钱呀！」

梁雍婷愿扮「Happy仔」谢票

廖子妤亦大赞梁雍婷的喜剧演绎笃中自己所有笑点。Fish希望新戏作为近年较少见的喜剧，能累积口碑吸引更多观众入场支持，至于票房福利却不愿再以蓝色发型示人：「我冇分成㗎！漂染个蓝色头甩好多头发！」但提出再扮成Happy仔谢票，目标票房数字不敢定太高或太低，视乎观众受欢迎程度再决定，Rachel则加码：「全部人着Happy仔跳舞，票房就等监制决定啦！」

