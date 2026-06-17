刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌

富商刘銮雄（大刘）与旧爱吕姵霖（前名吕丽君）的细仔刘子锋，不经不觉已经长大成15岁的翩翩少年。向来鲜少公开露面的他，早前参与了为期一载的杭州寄宿学习旅程，不仅成为学生主席，更凭科科满分的顶尖成绩凯旋归来，霸气摘下校内的「总监奖」最高殊荣。见证著家中瑰宝学有所成，母亲及胞姊刘秀盈均感到无比光荣，齐齐为这位学霸弟弟喝采。

吕丽君以刘子锋为荣

吕丽君对儿子十分满意，她表示：「领导力不在于头衔，而在于每一天的坚持与谦逊。这个星期，Christopher 圆满完成了为期一年的杭州寄宿项目，终于回到温暖的家与亲人团聚。在过去这充实的一年里，他亦荣获学校颁发的『总监奖』，这份荣誉不仅代表他凭借踏实努力取得的全科满分佳绩，更肯定了他作为学生主席默默与同学并肩同行的奉献。」

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刘子锋身材高大又靓仔

随著得奖喜讯公开，刘子锋的最新真面目亦罕有地曝光。相片中的他穿上校服，比起妈妈已高一个头，与母亲的轮廓犹如倒模一样，十分似样简直如饼印。除了拥有极精致靓仔的五官和Cool爆气质外，刘子锋那一副高瘦修长的身材，更彻底凸显出其与生俱来的男神气质，外型相当亮眼吸睛，绝对是潜力无限的星二代。

刘子锋读星级学府学费不菲

这位外表与实力兼备的贵公子，目前正就读于本港首屈一指的星级学府——汉基国际学校，今次前往杭州寄宿，就是参加汉基自2013年起推出的招牌课程「汉基杭州项目」。该校一向是城中名人富豪为子女拣选学校的心水之选，门槛极高之余，更拥有令人咋舌的天价学费，单单是一年的学费开支便高达33万港元，而家长另需支付每名学生约3万元的年度基础建设费，另外亦要缴交按年级而定的年费，费用约1万至3万不等。

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