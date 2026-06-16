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Tyson Yoshi 首回应违约风波：从来没有签约 感困扰买电单车发泄 参演《九龙城寨之终章》被嫌太大只

影视圈
更新时间：20:59 2026-06-16 HKT
发布时间：20:59 2026-06-16 HKT

Tyson Yoshi（程浚彦）早前爆出违约风波而惹官非，事因去年7月举行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱会后，原定计划推出演唱会光碟，岂料Tyson Yoshi被一间制作公司正式入禀区域法院，控告他及其名下两间公司毁约，并追讨至少64万元。今日（16日），Tyson出席活动时就表示官司已进入司法程序，可以讲的不是太多，但自己有少少无奈，因为正确来说几个单位由头到尾都没有答应过这个价钱，也从来没有签约，又指所有成本加起来一只碟需要过千，是不合理，可以讲的就是那么多，之后就要交俾法官。

Tyson交给法庭处理

Tyson又谓最近好乖没有出声，但就发生这样的事情：「以前特登撩𠮶啲就抵死，但都要处理。」他坦言虽然黑粉认为64万连他半架车也买不到，但道理不是这样：「系，的确系，但今次60万，下次就600万，冇可能咁，因为冇人答应过。」Tyson指与这间公司之前有合作，虽然对方价钱比出面贵，但设计的确较靓，再问到是否有沟通过？他坦言有，但从来没有人答应过：「我买设计唔系一定要用返你个印刷，我都可以揾第二个做。」Tyson坦认对事件困扰，只能交给法庭处理。至于最近是否有嬲到买车发泄？他笑指有，因为也要抽离，最近也买了电单车，比私家车平很多，但因为现在这样的天气，所以冇得揸，他又认为自己以3字头玩电单车是OK，因如果是后生真的没有脾气，加上现在又揸私家车经验，所以安全很多。

Tyson赞吴彦祖好型

提到他参演《九龙城寨之终章》，他最初未有承认，笑指那个人是张继聪及泰迪罗宾，不过之后他表示今次是第一次拍戏，也是人生第一次好后悔有纹身，因为拍摄前要用两个多小时去遮掩，至于戏中是否会打人？Tyson表示是自己被打，又透露今次不用爆肌，而且更被导演嫌他太大只，今次戏中是纯演技做自己，现在还有少许戏份未拍，问到是否有见到吴彦祖？他表示有：「佢好型，我系全场最『薯』嘅一个，好型好型，导演都顶唔顺，话下套俾我型啲，不过佢话40、50岁先至会有男人味，要等吓！」

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