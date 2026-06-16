「剑神」张小伦大爆师弟蔡俊彦冲凉唱足一个钟 自揭曾获剧集邀约：啱性格都想试

体坛明星运动员「大师兄」张小伦、曹星如（Rex）、陈肇麒（陈七）今日出席智能电话品牌发布会，为新产品担任星级测试员实测手机各项耐用度。曹星如于发布会上率先上阵，戴上拳套集全身力量于右钩拳重击手机屏幕，重拳轰击声响震撼全场！张小伦亦在手机上挂上绳索做引体上升，即使从剑击运动退役，小伦仍轻松地做体能过程更有讲有笑！

张小伦新手爸爸靠AI买奶粉

张小伦于发布会受访时，笑指作为新手爸爸买奶粉都会询问AI工具，亦适应父亲身份，日间在妻子工作时会负责照顾儿子，虽然已经上手，但笑言训练儿子做肢体练习时常被老婆闹：「成日都被佢闹我Train到个仔咁辛苦！因为我会拉起佢转来转去、又倒吊，家佣姐姐见到会吓亲，同我老婆投诉我做得好癫！」令太太最后要安装婴儿监视器，密切注视凑仔过程。

张小伦有意栽培儿子为运动健将

小伦透露儿子极速发育，三个多月时已经懂得转身，令太太亦大吃一惊；在高度体重上优胜同龄婴儿，小伦有意栽培儿子为运动健将：「唔一定要佢玩剑击，会畀佢接触尝试，睇佢对咩有兴趣，正如我都钟意球类，如果系打波我都一样支持。」

张小伦对唱歌欠信心

小伦近日为电视台拍摄匹克球节目，自言享受拍摄工作愿意继续接洽，更自爆曾收到剧集邀约：「有人揾过拍剧，但时机同角色都唔太适合我，当时冇选择去做。如果啱我性格同风格，我都好想试下玩下！」对于剑击师弟蔡俊彦（Ryan）跨界乐坛连推新歌，张小伦表示有听师弟作品，更大爆昔日一同出赛的秘密：「以前我哋去比赛同一间房，成日听佢练歌！佢喺厕所冲凉可以冲一个钟、唱足一个钟！一切都系努力嘅成果！」虽然小伦对唱歌没有信心，但在参与《1206》MV拍摄后希望再有机会为Ryan演出。