63岁龙炳基回港外型极颓废 花白长发配胡子如古稀老人 返美国大变身终极回春

80年代儿童节目《430穿梭机》主持龙炳基，当年与周星驰在短剧《黑白僵尸》中，分别饰演「黑、白僵尸」而深入民心。龙炳基息影近30年，并移居美国多年，早前曾透露返港两个月，近日在其开设的个人网上频道《有基生活》曝光近况。

龙炳基变发精神爽利

龙炳基于4月时曾在网上频道透露返港消息，近日已返回美国的他，表示在香港逗留两个多月。从近日公开的新片所见，龙炳基已剪去保留多年的长白发，换上清爽短发造型，戴上眼镜，显得精神饱满，与早前回港时不修边幅的「星爷look」判若两人。

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在影片中，龙炳基透露此行与太太回港主要是探望父亲，并与多位老友敍旧，当中包括一位失联45年的中学同学。龙炳基感慨地表示，虽然在美国时常听到有关香港的消息，亲身返港后的感受，而有新发现。龙炳基化身美食家，对香港的饮食体验赞不绝口，对一间连锁快餐店的印象大为改观，大赞「性价比超高」。

龙炳基曾撞样周星驰

龙炳基于1982年报读第12期TVB艺员训练班，翌年已加入目《430穿梭机》，与周星驰在短剧《黑白僵尸》中合作无间，更因拍摄宣传片而意外结识太太，促成美满姻缘，二人育有一子一女。龙炳基于1991年移民美国，曾转行做厨师，直到2005年一度回流，担任烹饪节目主持，但不久后再次淡出返美国生活。龙炳基自疫情前已退休，之后开设个人频道，其一头白发及胡须，曾被指撞样周星驰。

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