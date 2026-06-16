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曹星如重拳实测见证手机坚固 奥运梦碎仍专注职业擂台 陈肇麒心系C朗望圆世杯梦

影视圈
更新时间：20:15 2026-06-16 HKT
发布时间：20:15 2026-06-16 HKT

体坛明星运动员曹星如（Rex）、陈肇麒（陈七）及张小伦今日出席智能电话品牌发布会，曹星如在发布会重拳实测手机耐用度后，受访时笑指一如以往每朝跑步，不时跌破电话屏幕，所以惊讶全力出手下新机丝毫无损：「无就住力、全力打落去！拳手通常打一拳磅数同体重差唔多，我𠵱家大槪60公斤左右。」

曹星如无缘奥运遗憾

曹星如重返职业拳手行列后，在二月拳赛后尚未有新赛事，相信今年内会再参赛，并希望在香港观众面前出战；Rex亦透露不会再战业余参与洛杉矶奥运：「因为业余有年龄上限，下一届我已经超过40岁，所以冇机会⋯⋯有啲可惜，始终奥运金牌都曾经系自己嘅梦想。」曹星如亦表示《金童》上映后，未再有影视相关工作，亦未有演员艺人为准备角色随他受训。

陈肇麒AI助评述世界杯

另外，陈肇麒近日开始为世界杯担任旁述员，笑指今届多达48队国家队伍参赛、球员人数超过千人，要记住所有人名实在没有可能：「作为一个评述员真系冇办法、记唔晒，靠AI帮手一问即刻解答到！」陈肇麒透露今届最希望C朗拿度捧杯：「希望佢可以圆梦，因为佢系我哋年代嘅球王，美斯上届攞完、希望佢都攞到！」他亦看到综合实力最平均皊法国队捧杯，更笑指：「其实香港队都几平均，不过外围赛好早出咗局啫！」

电视台会听到观众意见

早前电视台直播世界杯首场开幕典礼时，削减不少表演环节惹观众不满，陈肇麒表示没有留意典礼表演，但亦回应事件指：「今年有三个地方举办开幕礼，听到意见之后第二个开幕礼已经即刻丰富返，所以电视台系会听到观众意见、系会改进。」
 

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