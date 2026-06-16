张致恒公开5岁二仔状况 雯雯不满爆seed：唔讲就唔会有标题！

张致恒（Steven）与太太区燕雯（雯雯）四年抱四，一家六口经济压力沉重。Steven近日受访时剖白，除了承认仍有债务在身，更首度公开二仔患有自闭症及过度活跃症，言语间尽显慈父担忧，没料到这番心底话，却触动了太太雯雯的神经。

Steven惊二仔无人照顾

Steven在访问中透露，目前最担心是二仔的情况，他指二仔虽然已经5岁，但仍未懂得说话和表达自己，情绪起伏较大，至今仍要依赖奶嘴来安抚。Steven坦言，最心痛的是外出时要承受旁人奇异的目光，并沉重表示：「我好惊自己死咗之后，佢系照顾唔到自己，又或者啲阿哥、细佬照顾唔到佢。」

雯雯埋怨Steven公开私隐

Steven罕有分享家庭状况，不过，雯雯却似乎不认同老公的做法。她在IG限时动态以黑底白字发文，字句间火药味甚浓，写道：「你要行一条咩路系你嘅事，但唔好拖我个仔落水，唔讲就唔会有标题，我唔颠（癫），系你惹我。」明显埋怨Steven擅自将二仔的私隐对外公开，惹来传媒炒作，令她感到极度不满，两夫妻在处理家事上似乎有分歧。