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钟柔美通宵拍新歌MV 挑战演独角戏：冇男主角可能仲好

影视圈
更新时间：22:45 2026-06-16 HKT
发布时间：22:45 2026-06-16 HKT

钟柔美（Yumi）推出新歌《无名分状态》，是上一首歌《不欠你一个朋友》的延续，Yumi暂时放下跳唱形象，挑战慢板情歌，现时要兼顾工作与学业的她日程紧密，MV拍摄当日适逢母亲节，Yumi先跟妈妈庆祝，再出席活动，然后凌晨时份才拍摄MV，虽然忙碌但她精神满满，亦感谢团队一起挨夜拍到第二朝五点半完成今次作品。Yumi表示：「今次系第一次凌晨先开始拍MV，虽然对精神、体力好大挑战，不过好开心好充实！」

Yumi新歌MV画面有彩蛋

Yumi分享今次新歌《无名分状态》与《不欠你一个朋友》有关连，但是当中的情感是180度转变，她说：「虽然两首歌主题都是少女追求爱情的态度，但心态上却有180度的大转变。上一首比较被动，MV用蝴蝶、日光去营造一种有希望嘅感觉；今次就用飞蛾、夜晚景去拍，而且喺关系上面亦都主动啲。」她续说：「用飞蛾去做一个象征系想讲，面对爱情要积极啲，尝试踏前多一步追求，唔好谂咁多。」今次新歌MV画面亦有不少彩蛋，例如珍珠奶茶、乳酸饮品及毛公仔吊饰这些道具呼应上一个MV。

Yumi挑战全是内心戏的方法去拍摄

今次Yumi独角戏完成MV拍摄，挑战全是内心戏的方法去拍摄，被问到会否因此有难度，她却有不一样的答案，她笑言：「对我嚟讲一个人拍反而仲好，因为如果有男主角，事前要花时间培养感情去做到导演要求的感觉；但系今次系喺由自己内心世界出发，容易啲去发挥，亦希望可以将之前拍剧学到嘅方法学以致用。」

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