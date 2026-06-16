罗子溢夫妇被《东周刊》直击贴地凑女行程 自揭与杨茜尧有默契：分工合作尽可能照顾返小朋友

罗子溢与视后太太杨茜尧被最新一期《东周刊》独家直击为女儿小珍珠拍照庆祝结束幼稚园生活，即使正忙于为新剧《警是个大佬》开工，亦与太太二人贴地亲民与同学仔打成一片，享受天伦之乐，更被喻为新一代「绝世好爸」。问到新剧是否将完工？女儿升学计划是否顺利？罗子溢以短讯回复《星岛头条》表示：「其实我和太太之间都有默契，工作和家庭我们都需要去兼顾，现在囡囡在一间自己好开心的学校升学了，将来升学问题我们都有安排，最重要是囡囡在喜欢的学校读得开心，暑假都安排了课外活动，等她可以享受暑假、亦会带她探妈咪班。」

罗子溢夫妻分工照顾子女

而杨茜尧将于深圳为新剧《模范律师团》开工，问是否接棒做凑仔公？他表示：「小朋友出世后，我们两公婆好少同一时间开工，如果同一时间开工就会找帮手啦、要长辈帮帮手，不过尽可能都系希望自己照顾返小朋友，但大家身为演员，拍摄亦是我们工作，所以两方面我们都会尽力去兼顾。」

父亲节计划亲子游

问到父亲节如何庆祝？因太太杨茜尧已为新剧开工，接棒做凑仔公的罗子溢计划，若届时没下雨会带姊弟到郊野公园出游。