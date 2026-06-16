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「重庆少女阎小姐」清明节爆红  惊喜参加HOY《我要做主播》  前《东张》16年老臣子玩埋一份

影视圈
更新时间：23:00 2026-06-16 HKT
发布时间：23:00 2026-06-16 HKT

HOY首个大型选秀节目《我要做主播》吸引了超过100名参赛者报名，阵容多元，当中最瞩目的，莫过于早前清明节期间因一段访问影片而爆红的「重庆少女」阎小姐，她亦选择来港参加，希望能从参赛者中脱颖而出。

「重庆少女」阎小姐靓爆参选

从阎小姐的参选照片可见，她将长发扎起，穿上一件啡色无袖恤衫配衬牛仔裤，打扮简约，脸上挂著甜美笑容，显得非常清秀，外貌相当讨好。早前她因受访片段而人气急升，不少网民都赞她外表「标青」，活泼可人。不过，由于她是重庆人，有网民质疑她是否只能主持普通话节目，对其参选持观望态度。

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「重庆少女」清明节意外爆红

阎小姐的爆红源于一次「美丽的误会」。今年4月清明假期，她在西九龙高铁站接受电视台访问，表示喜欢香港是因其「既有城市也有海边」，但字幕却误植为「旧城市」，引起网民热议。事后，她在社交平台澄清，强调自己绝非指香港「旧」，这一举动让她粉丝大增，成为另类网红。

「一蚊Joe」一个原因参赛

除了网络红人，节目亦吸引了资深艺人参加。现年44岁、去年离开TVB的「一蚊Joe」游莨维亦是参赛者之一，让不少网民大感惊讶。游莨维曾任《东张西望》外景主持多年，但他透露，过去从未有机会坐上主播台，这次参赛是希望挑战自己，一圆做了20年的主播梦。他在访问中表示：「在之前的时事节目中，我只是外景主持，是没有机会坐在主播台的。我希望可以完了这20年的其中一个梦想，就是我希望坐上主播台。」

陈启泰方健仪任主持兼评判

《我要做主播》由陈启泰及方健仪担任主持兼评判，前新闻主播张文采则担任导师，参赛者中还有前TVB小花陈欣茵及艺人范莎莎等熟悉面孔，竞争激烈。

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