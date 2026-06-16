孙慧雪拍片晒逼爆身材深不可测 晃动「弹弹下」证「真材实料」无靠AI震撼网民

43岁的孙慧雪已为两子之母，自从陀细仔时体重一度暴涨后，有一段时间因身形被指略带「师奶味」。孙慧雪积极修身兼保养下，早前为丰胸公司拍摄全新一辑宣传照，成功搣甩肥肉，重现弗到漏油的索爆状态，令人眼前一亮。

孙慧雪造型视觉效果极震撼

孙慧雪昨日（15日）在IG派福利，分享一段拍摄花絮影片，以行动证明自己「真材实料」。影片中见到孙慧雪换上多个造型，当中穿上一件型格黑色西装外套，边行边拍片时，丰满上围随著步伐出现「弹弹下」的晃动效果，画面极度惹火。孙慧雪之后换上鲜红色紧身马甲衣，将逼爆身材完美呈现「深不可测」，将充满弹性的上围表露无遗，视觉效果极为震撼。

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孙慧雪完美演绎逼爆衫

孙慧雪充满「动感」的影片曝光后，即引来大批网民讨论，留言大赞孙慧雪：「索到癫」、「睇到流晒鼻血」、「完美演绎咩叫逼爆衫」。更有网民指孙慧雪的好身材，完全不似两子之母，状态甚至胜过少女时期，绝对是「最强辣妈」。

此外，孙慧雪今日（16日）在IG晒出多张到医院探望好友的照片，恭喜刚荣升人母、顺利诞下双胞胎儿子的模特儿谭嘉仪（Vivi Tam）。孙慧雪面对初生婴儿时一脸慈爱，尽显温柔一面，又在帖文中标注蔡嘉欣及陈诗欣。

孙慧雪点名女星同诞仔

孙慧雪留言：「呢段时间，睇住呢班幸福少妇，一个一个咁步入妈妈行列！真系好替你哋开心！开心到我望住啲初生BB𠮶阵，都鼻子一酸，自己要忍住啲眼泪。见证住各位妈妈坚强地排除万难，你哋好叻呀！以后你哋就会明白，点解我之前约你哋成日迟到，同埋出唔到嚟㗎啦。」蔡嘉欣在帖文下回复：「真系㖞，点解我哋全部都生仔嘅？」孙慧雪笑称：「我哋奶奶相」。

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