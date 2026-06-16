张与辰身体不适急送院 拍片亲述状况 : 未试过呢种痛

《中年好声音3》亚军张与辰今日（16日）凌晨因身体突然出现状况，紧急送院治理。从无线娱乐新闻台捕捉到的画面所见，他抵达医院后近乎虚脱，整个人软瘫在大堂沙发上，一手紧紧压住腹部，眉头深锁，表情痛苦，随后要由同行人员搀扶，才能勉强步入诊疗室。

张与辰不忘宣传新歌

据了解，医生初步评估后，决定安排他住院一晚接受全面检查。虽然正受痛楚煎熬，张与辰仍在病床上拍片向大家报平安。片中，见他脸色略带苍白，并表示：「Hello！大家好，我而家系医院，大家唔使担心我，㖊晚临瞓前感到好痛，从未试过呢种嘅痛，唔系皮肤或肌肉痛，系入面嘅痛。所以为咗安全，今日就嚟咗医院检查。医生叫我留院一日做Check-up，睇下究竟系咩事，唔好担心，我好快就会好返，好快就会出嚟见大家」，最后更不忘叫大家听他的新歌。