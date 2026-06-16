李小龙胞姊李秋源离世丨姪仔李嘉豪晒合照哀痛发文 曝光与姑妈生前最后互动：家人永远系家人

一代武打巨星李小龙的胞姊李秋源（Phoebe）于今年6月8日在美国三藩市家中安详离世，享年88岁。李家幼子李振辉日前透过「李小龙会」公布噩耗并透露家属目前正强忍丧痛处理后事，恳请外界给予平静空间，丧礼细节将于适当时候公布。李振辉与森森曾经有过一段婚姻，二人育有儿子李嘉豪，对于姑妈的离世，李嘉豪在FB发文悼念。

李嘉豪曝光与姑妈生前最后互动

李嘉豪贴上与姑妈和妈妈森森等人的合照并说：「仲记得𠮶日，你同我讲，嘉豪我记得你呀。我同你好多有倾有讲。 详细嘅唔需要再讲，知嘅人已经知，家人永远系家人。系唔同嘅。我仲记得点解有啲人你会唔记得。明白点解你会咁谂。你先至系最叻嘅。因为你比好多见得我多嘅人更加清楚我。因为你对我好，所以我对你好。珍惜每一刻。你其实唔知𠮶日，当我上车离开我已经喺度喊。 因为你改变咗好多。已经有心理准备。咁又点。而家每一次见到每一张相我都喊。一路好走姑妈。」

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李嘉豪叫姑妈不必担心他会好好生活

李嘉豪亦有以英文留言：「我亲爱的Phoebe阿姨，您的一生精彩可期。我一直都爱您，愿您与一路走来的所有家人安息。您不必担心我，我会好好生活，继续前行，努力保持冷静，继续前进。我或许偶尔会情绪崩溃，但我会撑过去。泪水总是苦乐参半。 您真的很棒。也想对大家说一句：珍惜当下，少一点怨恨，以免后悔。有时我们很少说话，但你知道，有些事会改变，有些事却不会。 来自您姪子的爱，您知道我爱您，对吗？Phoebe阿姨，安息吧。所有家人、兄弟姊妹、朋友和粉丝们，让过去的事就让它过去吧。」不过李家豪未有再透露「详细嘅唔需要再讲，知嘅人已经知，家人永远系家人」的细节。

李振辉曾采用军训式教育儿子

李嘉豪的妈妈「森森」黎小斌与李小龙细佬李振辉在1977年在美国结婚并育有儿子李嘉豪，可惜婚姻仅维持了6年。森森曾表示「年轻时没有想到这么长远」，当时因为工作太忙，由早上六时忙到下午，也很少去应酬，李振辉私人应酬很多，渐渐聚少离多，彼此无法适应而离婚。李振辉曾在访问提到前妻森森及儿子李嘉豪，称自己唔识做个好爸爸，试过为教育儿子不反叛，采用军训式教育，有一次在美国拿手枪指向儿子吓他，希望他听话，不过当然手枪内并无子弹，只是想吓儿子令他不再反叛，却因此弄巧成拙，幸好如今与儿子的关系已修复。

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