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阿Sa蔡卓妍为100岁嫲嫲贺寿新婚老公惹关注 寿星女容祖儿同庆祝互动超有爱

影视圈
更新时间：18:30 2026-06-16 HKT
发布时间：18:30 2026-06-16 HKT

43岁的蔡卓妍（阿Sa）今年4月突然公布婚讯，与健身教练林俊贤（Elvis）于泰国举行婚礼，并已度蜜月返港。近日阿Sa蔡卓妍再度家有喜事，经理人霍汶希（Mani）、容祖儿、关智斌也有参与，当中Sa蔡卓妍的新婚老公更成为网民关注对象。

容祖儿46岁生日

阿Sa蔡卓妍今日凌晨（16日）在IG分享多张合照，见到为6月16日度过46岁生日的容祖儿，以及100岁的嫲嫲贺寿。阿Sa蔡卓妍表示：「祝我人生最重要嘅其中两个女人，生日快乐！身体健康！可能命中注定同616生日嘅人特别夹，唔系自己生日，但系都食咗好多个蛋糕s」。

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容祖儿多谢蔡卓妍

蔡卓妍在IG公开的多张庆祝照片，见到阿Sa特意订制极具心思的人形立体蛋糕送予嫲嫲，亦见容祖儿捧起传统的寿包打卡，相当有气氛。合照时阿Sa、霍汶希更作状嘟嘴锡容祖儿，尽显深厚情谊。寿星女容祖儿在帖文下留言：「多谢老友，你的出席率是100%，有你的party才是party，爱你！」

霍汶希也有在IG出PO留言：「六月最重要嘅事就喺祖祖生日呀！祖祖生日快乐！今年咁啱遇上Sa奶奶100岁生日，仲有仲有一月启德，真是三囍临门！我祝愿你岁岁平安康健，愿所有温柔与好运都奔向你，新的一岁，勇敢做最自由嘅JOEY，岁岁年年我都在，老母爱你不变 #老母爱你」。

Sa爸被指似林子祥

不过在多张合照中，除见到霍汶希、关智斌外，蔡卓妍的爸爸「Sa爸」也有出席，被网民指：「阿Sa老窦望落有点像林子祥」、「Sa爸靓仔喔」。而阿Sa的新婚老公Elvis却未见出现在合照中，引起不少网民揣测。

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