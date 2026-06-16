飞常日志II｜刘颖旋OL装上阵晒逆天长腿 玲珑曲线身材激凸极吸睛 一口气狂飙四种语言

TVB航空题材剧集《飞常日志II》昨晚（15日）首播，主要演员有马国明、高海宁、洪永城、刘颖旋、周嘉洛、郭柏妍（Rosita）、吴伟豪（Rocco）、戴祖仪（Joey）等等。在第一辑中凭借「黑丝空姐」造型抢尽焦点的刘颖旋，今辑角色晋升为港湾航空驻机场主管「高雅雯」，造型亦随之转变为干练的OL套装。虽然告别了空姐制服，但无损其「长腿女神」魅力，她在首集便有连场「长腿放题」，从她下车时以高跟鞋轻点地面的纤长美腿特写，到她在机场禁区长廊拖着行李，有如名模在catwalk般走路的背影，其完美的身材比例和甜美笑容，让网民为之疯狂，纷纷涌入讨论区留言激赞，称其为「长腿世一」、「行走的Catwalk」、「自带BGM的女人」，盛赞她如今已具备「一姐风范」。

刘颖旋大晒长腿兼苦练日文

刘颖旋除了逆天长腿令人惊艳外，她在处理机场混乱时，以流利的广东话、英语、普通话及日语安抚人心，其发音之标准，特别是日语的流畅度，让观众眼前一亮。不少网民表示：「Tiffany讲英文已经很好听，没想到日文也这么流利！」刘颖旋在接受访问时坦承，为了这几句日语和普通话台词，她私下进行了疯狂练习。剧组安排了同事预先录好日语录音让她反复聆听，并在拍摄现场为她「执音」，逐字逐句地调整发音和语调高低，例如提醒她某些语调可能过于强硬，听起来会不够礼貌，需要调整得更柔和，刘颖旋对细节的极致追求外，亦拥有过人的语言天赋。

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刘颖旋日文老师竟是《爱回家》「池美丽」

剧中贴身指导刘颖旋日语发音的剧组同事，就是在《爱回家之开心速递》中饰演「池美丽」，而为人熟知的演员钟凯琪，她在《飞常日志II》中亦有客串饰演日本乘客，钟凯琪在社交平台上，写道：「演员日文我教的」，她表示要令不懂日文的演员讲得好其实不难，只要写好罗马拼音，再一句句录音让学生留意高低音即可。但她随即大赞刘颖旋：「不过拍摄前几日才俾稿，台词发音能做到这样，演员真的很有语言天份。」原来刘颖旋是在拍摄前几天才拿到日文台词，网民纷纷赞她勤力又聪明。

「学霸」刘颖旋曾开设教英文频道

刘颖旋在剧中展现的语言才华并非偶然，早于2024年，刘颖旋便开设了名为「Tiffy Talks」的个人YouTube频道，透过与小朋友互动对话，以生动有趣的方式教授英语。在影片中，她不仅仅是教单词语法，更会从中探索小朋友对不同事物的看法，充满教育意义。不少看过影片的网民都大赞她的英语流利动听，寓教于乐，百分百是「学霸」女神。

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