Jason Mraz 重临香港 11月亚博开骚 香港乐迷苦等7年终见曙光

格林美得奖创作歌手、乐坛「暖男」Jason Mraz 宣布载誉重临香港，将于今年11月4日假亚洲国际博览馆10号展馆举行演唱会，相距上一次来港开骚已足足等了7年，消息一出已在本地乐迷圈瞬间引爆期待。Jason Mraz上次在香港举行演唱会已是2019年，当年宣布开骚后，门票迅即被抢购一空，可谓一票难求，不少乐迷当时只能在网上「扑飞」、到处问朋友有没有多余门票，演出当晚更掀起全场大合唱，他在台上以结他配上暖声，台下观众由第一首唱到最后一首，「全场唱到变合唱团」，成为香港乐迷至今仍津津乐道的现场回忆。之后他便一直未有再来港开骚，今次终于宣布重返香港舞台，预计门票一开售又将再现「一票难求」场面。

Jason Mraz稳坐「外国男歌手最易被点唱」之列

Jason Mraz 近年持续在世界各地以Live实力收服观众，从麦迪逊广场花园、伦敦 O2 Arena 到 Hollywood Bowl，场场几近爆满。当中以亚洲区反应最为火热，他曾以「Harmonic and supersonic（和谐而超音速）」形容亚洲观众的投入程度——从跟唱、和音，到手机灯海，每个细节都成为他巡演记忆中最难忘的一部分。在华人地区，Jason Mraz 的作品早已走进大众生活：《I'm Yours》成为告白、婚礼、Busking 的指定歌单；《Lucky》是不少情侣的「主题曲」；而《I Won’t Give Up》更是不少年轻人面对生活压力时的精神寄托。从香港到台北、新加坡、马尼拉，他的单曲屡次攻上串流及下载榜前列，YouTube、KTV、选秀节目翻唱不绝，长期稳坐「外国男歌手最易被点唱」之列。

Jason Mraz以音乐连结全球乐迷

踏入2026年，Jason Mraz 将展开新一轮世界巡回，继续以音乐连结全球乐迷。是次香港站被视为亚洲区其中一个重点站次，他将把在欧美大场馆淬炼出的 Live 能量，原汁原味带到亚洲国际博览馆舞台。演出预计会网罗多首乐迷必听歌，包括《I'm Yours》、《Lucky》、《I Won’t Give Up》等经典作品，以及近年持续释出的新作。主办单位透露，是次演出将以全座位制形式进行，务求让观众在舒适环境中，全晚专心投入「暖男」的音乐世界，静听细腻歌词之余，又可以在高潮位放胆大合唱—延续 2019年那场香港演出时，「全场一心一拍」的震撼场面。