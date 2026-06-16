Edan一个月内再出新歌《坏人一个》 自导自演谱写「放手」系孤独情歌MV

MIRROR成员吕爵安（Edan）昨日推出2026年第三首个人派台单曲《坏人一个》。新歌打破传统失恋情歌的悲切套路，由Jaime Cheung（张天颖）一手包办曲词、Edward Chan 及 Anson Chan 联手监制倾力打造。Edan更再度亲自执导MV，以孤独画面诠释爱情中「有一种爱叫做放手」的无奈与释怀。

张天颖一手包办曲词

谈及新歌的诞生，Edan 直言这是一段非常特别的缘分：「呢首Demo 系我嘅 Pocket List里都有段时间，之前一直未有合适机会推出。直到今次出歌，直觉告诉我『系要出呢首』。我都系拣咗之后，先知原来系 Jaime 写的。」《坏人一个》的 Demo 原本是一首普通话歌曲，歌词好入脑也蕴含「坏人」概念，让 Edan 忽发奇想，邀请 Jaime 亲自操刀撰写歌词，「都有啲抱歉，𠮶时想写广东版，系想睇变咗广东话可唔可行，因为好多时 demo 好听，但变广东话就会觉得有啲怪或差了少少。但 Jaime 好快就交广东话版本，歌词极度适合，冇将件事变质。」Edan 最后直接采用，最终只作了极少量的修改，亦十分之喜欢这个作品。

Edan听Demo浮现大量孤独感

虽然新歌围绕爱情主题，却有别于市面上常见的情情塔塔、失恋，反而是从一个比较新鲜、少见的角度切入，Edan说：「讲两个深深相爱，但因各种因素、现实，不得不分开，好似有时听到最深嘅爱系放手，如果你爱一个人，就算唔属于自己，都希望佢幸福快乐。」所以今次这首歌，正是由这种「放手」的拉扯中演变出「坏人」的定义。如果明知无法给予幸福，却依然用爱去绑住对方、不肯放手，那才是真正的坏人。Edan 说：「所以选择做放手嘅『坏人』，藏着系最温柔嘅爱。」Edan透露听Demo时，脑海中便浮现出大量充满孤独与寂寞感的画面，促使他决定再度亲自执导MV，剧本完全由自己的视角出发，描述一名男主角在分手后，独自一人过着看似平常的日常生活。然而他独自重温的每一件事，其实原本都是和另一半携手完成的，Edan说：「男主角最后选择『不打扰』，因为佢深知，如果自己继续去打搅对方生活，其实只系一种自私嘅占有。MV用呢种寂寞嘅日常剧本，去呈现这份克制嘅爱。」

Edan笑言酬劳好贵

随着5月中推出、与老死蔡俊彦（Ryan）合唱的《1206》后，Edan在短短30日内再度推出《坏人一个》，让不少乐迷好奇他今年是否将主力专注于音乐发展，他解释《1206》的诞生完全是一个计划之外的惊喜，而今年之所以接连出歌，是因为在上半年「迟到」了：「今年第一首派台歌拖到4月先出，进度实在太慢，所以而家要努力追 Schedule。」并承诺今年依然会非常专注在音乐上，脑海中亦有很多不同的音乐想法想呈现给大家，接下来会继续入录音室录歌。被问及是否想向幕后导演方向发展，Edan笑称自己都是刚察觉：「其实冇特登计划每首都要自己拍，纯粹机缘巧合。一来自己真系对首歌很有画面同想法，二来好多优秀嘅导演都需要提早排期，时间上未必能完全配合。后面嘅歌我都未必会继续自己拍，一切睇时间做人。」他强调目前并没有将「成为导演」设定为特定目标，只是将自己内心深处的画面和情感百分之百呈现给观众。至于有否想过帮MIRROR其他队友执导MV？Edan幽默回应：「咁就要睇有冇人邀请我，不过我嘅酬劳好贵！」