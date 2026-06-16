王郑浚仁获委任器官捐赠宣传大使 分享失声经历：如获第二次生命

香港移植运动协会（HKTSA）于第18届周年大会暨联欢晚宴上，正式委任歌手王郑浚仁（Rax）担任「器官捐赠宣传大使」，冀藉其音乐影响力及积极的公众形象，提升社会大众对器官捐赠的认识与关注，鼓励更多市民登记器官捐赠。委任典礼上，王郑浚仁由协会荣誉会长周嘉欢医生及主席黄炎华先生颁授委任状，并分享其人生经历，他自言曾患上「下颚关节紊乱与硬化综合症」，病情严重时一度无法正常说话及唱歌，人生及事业均面临重大挑战，凭借坚毅意志及对音乐的热爱，他最终克服困难，重新踏上音乐之路。

王郑浚仁望透过音乐跨越语言界限

谈到当晚与一众器官移植康复者交流的感受时，王郑浚仁深受感动：「今天见到台下许多器官移植后康复的朋友，因为捐赠者无私的大爱，以及医护团队全力以赴的救治，得以重获新生。我虽然没有接受过器官移植，但我深深明白重新拥抱生命、重拾梦想的珍贵。」又坦言运动与音乐同样蕴含强大的生命力量，能鼓舞人心、激发希望。未来他将与香港移植运动协会携手创作及演绎以大爱为主题的宣传歌曲，希望透过音乐跨越语言界限，将捐赠者无私奉献的精神，以及受赠者对生命的感恩之情传递至社会各界，进一步推广器官捐赠的重要讯息。

王郑浚仁呼吁以实际行动支持器官捐赠

王郑浚仁亦呼吁市民主动了解器官捐赠的意义，与家人坦诚沟通相关意愿，并以实际行动支持器官捐赠，让生命得以延续，为更多有需要的病患者带来希望。周嘉欢医生表示：「王郑浚仁先生以自身经历展现生命的韧性、勇气与希望，与本会『活出第二次生命』及『传递生命希望』的理念高度契合。我们深信他的加入，将有助透过音乐感染更多市民，进一步推动香港器官捐赠文化的发展。」黄炎华亦表示：「『运动健体，大爱泽心』是本会一直倡导的重要理念。器官移植康复者透过运动展现重生后的生命力，而器官捐赠则体现无私奉献、延续生命的大爱精神。王郑浚仁先生的参与，将有助扩大社会影响力，让生命教育及器官捐赠得到更广泛的讯息传播。」