蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测

59岁的草蜢成员蔡一杰，前年勇敢公开自己罹患脑癌，并在演唱会上透露癌细胞扩散，虽然他已经进行开脑手术，但健康状况一直成为了全城焦点。早前有网民在茶餐厅偶遇他，形容他消瘦憔悴，引发歌迷担忧。然而《爱回家》三太樊亦敏，日前在社交平台上分享的一张合照，让粉丝知道蔡一杰充满活力的最新状态。

樊亦敏分享合照曝光蔡一杰状态

从樊亦敏分享的合照中可见，她与蔡一杰在一家餐厅巧遇，两人更兴奋地自拍留念。樊亦敏在照片上配文「超开心，当食饭都撞到蔡一杰」，流露出粉丝见到偶像般的喜悦。照片中的蔡一杰，头戴一顶黑色棒球帽，身穿一件白色贴身背心，外搭一件牛仔外套，显得既时尚又有型。最让歌迷感到欣慰的是，他的气色红润，面颊圆润，露出轻松笑容，精神状态极佳。尤其引人注目的是他结实的手臂肌肉线条，整个人看起来比之前「肥番少少」，完全不像一个正在对抗病魔的人，反而更像一个刚从健身室出来的阳光型男，浑身散发著健康气息，状态大勇。

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蔡一杰进行开脑手术积极抗癌

回顾蔡一杰的抗癌路，他在前年10月公开自己罹患脑癌，并已接受开脑手术。凭借惊人的意志力，他不仅迅速重返舞台，更与草蜢成员一起完成了红馆演唱会，敬业精神令人敬佩。然而，在演唱会上，他坦承手术后医生告知他癌细胞已经扩散，但他选择积极面对，坚拒放弃，「很多东西都做了」，接受了多种治疗方案。正因如此，早前有网民在茶餐厅偶遇独自用餐，身形被指消瘦的他时，才会引起外界如此大的反应，担心他的身体状况。

蔡一杰做运动影片澄清好健康

面对网上的种种揣测，蔡一杰选择以行动来回应。早前他于社交平台发布了一段自己在健身室做运动的短片。影片中，他身穿运动背心，轻松地完成一组又一组的仰卧起坐，腹肌若隐若现，体能状态好得惊人。他更配文澄清：「我本人非常健康，每日做运动，吃得好，睡得饱。」，并向大家派定心丸：「真的对不起大家，我很好请放心。」如今再加上与樊亦敏的这张充满活力的合照，双重证据足以证明蔡一杰身体日渐痊愈，让一班粉丝放下心头大石。

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