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容祖儿率29位小朋友喂企鹅庆生 生日获任海洋公园保育大使

影视圈
更新时间：15:45 2026-06-16 HKT
发布时间：15:45 2026-06-16 HKT

天后容祖儿获香港海洋公园保育基金邀请，出任「香港海洋公园保育基金大使」，携手与公园及保育基金推动香港及亚洲区其他地方的野生动物保育，以及相关之教育工作。

祖儿带领29位小朋友及其家人探访企鹅

今日适逢祖儿生日，周未一众支持者到海洋公园提前为她庆生，祖儿在活动当日特别带领29位小朋友及他们的家人到海洋公园「南极奇观」探访企鹅，透过公园护理员导赏和近距离喂饲国王企鹅、南跳岩企鹅和巴布亚企鹅的罕有机会，启发下一代认识南极生态及如何在日常生活中保护环境，令生日派对倍添意义。

祖儿出任保育大使深表雀跃

为庆祝容祖儿加入海洋公园的保育行列，海洋公园公司行政总裁及香港海洋公园保育基金受托委员会成员黄嗣辉代表公园送上特制的「动物大使」巨型生日卡，标志着双方的合作正式启动。祖儿对出任保育大使深表雀跃，并分享道：「小朋友和动物我都十分热爱，保育大使是推动生态保育与儿童教育的完美结合。我期望藉这次合作为大自然和野生动物出一分力。未来我会积极向大众，特别是年轻一代，推广保护动物及和环境的重要性。」台下的歌迷及来宾随即报以热烈欢呼！公园将与容祖儿携手合作，共同为儿童和各年龄层的学生们带来具启发性的学习体验，以及透过向不同形式的保育及筹款活动，邀请市民一同将对动物的喜爱转化为守护大自然的力量。

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