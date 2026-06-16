东张西望丨送饭员呃90岁伯伯200万养老屋？李旻芳穷追猛打拆穿真面目 网民激赞字字珠玑

TVB节目《东张西望》近日报道「送饭氹层楼」事件，掀起全城热话。节目昨晚（15日）继续跟进90岁老伯将名下市值高达200万元的物业，以「送赠」形式转名给曾是社福机构送饭员兼邻居「陈太」。事隔近十年，伯伯山穷水尽想做逆按揭请工人，亲属才惊揭单位早已易手。昨晚节目播出双方当面对质，主持李旻芳全程展现神级主持功力，面对态度嚣张的陈太「死咬不放」，获大批网民激赞。

「救命恩人」成业主

据节目报道，负责送饭的陈太住在伯伯隔壁，当年对两老嘘寒问暖，更曾在半夜帮忙召救护车，被视为「救命恩人」。但伯伯的姨甥孙踢爆，陈太早在十多年前已不断呻自己一家四口住得逼，屡次要求平价买楼。结果在2017年，伯伯的物业以「送赠」形式落入陈太手中。陈太声称曾「口头承诺」让伯伯住到终老，但到伯伯现时积蓄耗尽，急需请家佣照顾，陈太却摆出一副「事不关己」的态度。

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李旻芳对质陈太火药味浓

摄制队与伯伯亲属突击上门，陈太一见镜头即反客为主，连珠炮发向老人家施压：「吴生，你话畀佢哋听，系你当面叫我唔好理呢件事」、「你系咪三口六面同我讲我唔使再理呢件事呀？」吓得伯伯连声惊呼「吓？」陈太继续咄咄逼人：「呢啲嘢你会完全解决的吧！你都同你孙女讲，叫佢唔好等多事，咁我仲有咩嘢要同你哋（东张）交代呢？至于你之后其他嘅事，系咪我同你之间嘅事，唔需要同你孙女交代？」

主持李旻芳直球对决见状，即质问陈太：「伯伯真系觉得山穷水尽喇，你就会照顾佢？因为远亲不如近邻，你就住喺隔离，系咪？咁你讲，你会照顾伯伯先？」陈太企图耍太极推搪：「我都同你（伯伯）讲咗，喺我能力范围内，我就会帮你？系咪先？」伯伯无奈地反问：「意思就系话到我山穷水尽搞唔掂」，陈太再抢话表态：「系啦！佢先会揾我。」

李旻芳介入据理力争

李旻芳再追问是否伯伯真到山穷水尽时，陈太会兑现照顾承诺，陈太模棱两可称：「呢件事，承诺呢个词我唔会讲得咁实在。」李旻芳即反击直斥：「伯伯好实在将层楼畀咗你，你话承诺呢两个字唔讲得呀？」陈太发难又挑衅李旻芳：「佢由始至终无同我讲过金钱上而家有乜嘢问题，所有嘢都系我同佢之间嘅商量，或者乜都好啦，你叫我喺镜头面前承诺咁多嘢，你有本事吗？我无本事喇！」

李旻芳有见及此，再穷追不舍将问题具体化：「咁你会唔会愿意支付家佣嘅费用？」陈太开始展现无赖本色扬言：「我睇下到时情况点啰，畀工人费用真系唔平，我觉得我唔需要同你解释任何嘢。」陈太又强调：「到时真系环境好差需要请工人其他嘢嘅，好似你讲要我承诺啲嘢，我唔会一次过答应。我当时同你讲，真嘅吴先生，你一定可以喺呢度住到百年归老，当初个律师都同我讲，佢话层楼转咗畀我，送畀我就系送畀我。」

李旻芳逼问陈太是否安心

当李旻芳追问陈太收下伯伯的物业「开唔开心、安唔安心」时，陈太理直气壮称：「唔系收得开唔开心嘅问题，我收得好安心。」陈太之后逼问伯伯：「你有无同我讲过有需要呀？」伯伯在陈太气势压迫下无奈表示：「暂时唔需要。」陈太即再向李旻芳挑衅：「你听到未呀？暂时唔需要，你唔好同我讲将来。」

面对陈太强势对待伯伯态度，李旻芳便转而温柔引导伯伯：「之后可能唔够钱请工人，所以你想唔想有工人呀？」伯伯坦言：「当然需要工人，唔系边个照顾我？需要就帮帮我。」李旻芳以伯伯的诉求再战陈太：「佢咪讲咗佢需要啰，咁你畀唔畀吖而家？」结果陈太只冷漠回复「我哋而家唔好讲到咁长远，你就嚟无晒钱咩？」

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伯伯的姨甥孙终忍不住怒火开口质问陈太：「点解公公要交代有几多钱呢？佢凭咩攞人间屋呢？」陈太却以「佢话层楼系送畀我」做借口，姨甥孙坦言存款已面临不足：「我而家就系话畀你听公公嘅钱只可以维持到唔够两年！」陈太便搬出法律还击：「层楼系送咗畀我嘅，喺法律上，我系咪拥有层楼？我只系话照顾，我无话其他嘢，我唔可以乱咁承诺，承诺得嘅嘢我就会做到。」

大律师踢爆合约零保障

李旻芳逐向陈太建议，待伯伯耗尽积蓄时，如伯伯希望用楼宇做逆按揭用作请工人，陈太会否愿意支付该笔开支，陈太拒绝并重申：「我系话尽能力，我唔会话负责。」陈太又称：「睇佢同我商量嘅情况啰，如果佢觉得咩呢就揾你再帮手。」陈太多度以是两人之间的事，拒绝向伯伯作出任何白纸黑字的保障承诺。

伯伯的亲属目前已就事件报案，案件正由警方跟进中。大律师陆伟雄翻查该份五页纸的送契文件后，踢爆合约内与口头承诺不符：「完全没有条款订明可以让伯伯住到终老，亦没有订明要照顾伯伯。」被拆穿后，陈太在后续访问即改口称「没能力照顾伯伯」，更被揭发曾私下要求伯伯向亲属要求销案，又逼工人姐姐作伪证，手段令人咋舌。

李旻芳获网民洗版狂赞

节目播出后掀起网民热议，痛骂陈太「厚颜无耻」、「根本系有预谋诈骗」，更有大批网民一面倒赞扬李旻芳的表现：「李旻芳仲跪喺度死磨烂磨，个阿婶先出现破绽」、「转数极快，一句『伯伯好实在将层楼畀咗你，你话承诺唔讲得』真系大快人心」、「对住啲无赖真系要呢种气势，李旻芳真系好波」等。

李旻芳过往超强战绩

李旻芳过往的采访技巧，以及强烈的正义感，早有「往绩」可寻。网民提到「跪喺度」是李旻芳的招牌动作，过去曾多次在采访时，牵涉长者被骗、基层市民受苦的个案时，为迁就坐轮椅或坐低的受访者，李旻芳经常毫不犹豫地双膝跪地或蹲在街头进行访问，又会耐心聆听对方诉苦，甚至多次因心痛受访者的遭遇，而在镜头前真情流露落泪。面对社会不公、黑店骗局或村霸时，李旻芳屡次展现出过人的胆识，即使面对大汉恐吓或推撞，仍然能保持镇定，拿著咪牌连环追问，直击痛点。

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