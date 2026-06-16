汤姆、Zendaya传婚讯后首亮相宣传活动 相隔5年孖住行红地毯 亲身出席西班牙世界杯活动

蜘蛛侠情侣档再度联手！荷里活男星汤姆贺伦（Tom Holland）及女友Zendaya昨日（15日）现身西班牙马德里，出席《蜘蛛侠：英雄重生》的首站宣传活动，是二人继2021年《蜘蛛侠：不战无归》首映礼后，相隔近5年再度孖住亮相红地毯，亦是他们传出已婚后，首度一同公开亮相，令fans十分兴奋。

汤姆、Zendaya现身即成焦点

造型方面，Zendaya穿上黑色无肩带流苏礼裙，搭配手表及珠宝，整体造型由其御用形象总监Law Roach操刀；汤姆贺伦则身穿黑红配色套装 ，二人甫现身即成焦点。Zendaya左手无名指上再次佩戴被指是婚戒的金戒指，今年3月，Law Roach已在红地毯访问中透露Zendaya的「婚礼已经举行」，但Zendaya迄今仍未就婚姻状态作出正式表态。

汤姆获邀担任荣誉嘉宾

马德里站为今次全球宣传巡回的首站，行程其后将横跨上海、伦敦、洛杉矶、阿姆斯特丹、墨西哥、巴黎、柏林、罗马及纽约等地，声势浩大。《蜘蛛侠：英雄重生》将于7月30日在香港公映。汤姆在完成与Zendaya的宣传影相活动后，同日下午亲身前往马德里哥伦布广场，出席西班牙国家足球队的世界杯揭幕庆典活动。他在场上与球迷打招呼、合照及签名留念，更亲手将一件印有蜘蛛侠标志的西班牙国家队球衣送赠予球员Joselu Mato。广场设有大萤幕直播西班牙对佛得角的赛事，汤姆获邀担任荣誉嘉宾，为活动增添星味。