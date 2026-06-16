戴志伟被爆强吻伸脷终现身 开腔反击林漪娸「非𡃁妹」怒斥指控影响声誉：保留追究责任

林漪娸早前在新城电台节目《Ben同Benson『Chur』到行》炮轰戴志伟在未经沟通下，将一场普通亲吻戏「加料」变成了伸脷湿吻，直斥对方：「肯定虾𡃁妹啦！」事发近一个月，戴志伟日前现身节目亲自开腔逐点反驳林漪娸的指控，更直言事件已严重影响其声誉与家庭！

戴志伟反斥风波对其生活造成严重滋扰

戴志伟强调今次现身并非为了攻击任何人，而是风波已对其个人生活造成严重滋扰：「连我太太都问我，影响我声誉，啲客户都打电话问我。」他重申自己在TVB打拼数十年，一直安分守己：「冇迟到早退，冇俾人bad mouth（讲坏话），更加冇被人投诉过，我唔想有个污点，所以要客观地解释。」

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戴志伟霸气反问「2秒钟做到啲咩」

戴志伟透露两人私下是经常一起打高尔夫球的朋友，最初听到对方称「有人强行将条脷放入佢个口到，然后话虾𡃁妹，仲话系戴志伟」时，只以为是朋友间的玩笑，无奈事件一发不可收拾，戴志伟为证明清白，在节目中详细忆述了引发争议的场面。事发在1989年剧集《他来自江湖》第15集的那场「咀嘴戏」，戴志伟指整场戏虽然长约10秒，但两人嘴唇真正接触的时间其实不超过2秒钟，戴志伟霸气反问：「𠮶2秒钟做到啲咩？点样强行递条脷过去？」他强调在如此短的时间内，根本无法做出任何「多余」动作。主持人李有毅追问他会否是「做多咗唔觉」时，戴志伟即连声否认：「冇、冇、冇，我好注重卫生㗎！」对于林漪娸以「𡃁妹」自居，戴志伟亦提出质疑。他指出林漪娸早于1981年已签约TVB，到1989年拍摄该剧时，绝对称得上是资深演员：「佢唔系𡃁妹嚟㗎！如果当时真系有嘢，佢大可以推开我，或者一巴掌车埋嚟，但结果乜都冇发生。」

戴志伟对林漪娸保留追究责任

戴志伟更形容自己当年正值事业高峰，工作量极大，一年要拍三四部戏：「𠮶时忙到死，一年拍三四部戏，造型有成几十个，边有时间去恰人？」戴志伟强调自己在行内向来守规矩：「我喺TVB咁多年，冇迟到早退，好少NG，我咁辛苦做咗几十年，行得正企得正，唔希望因为一个误解就坏咗件事。」虽然事件引起风波，但戴志伟表现大方，更主动提出希望与林漪娸修补关系：「我要保留追究责任，要同Yvonne饮个茶、握个手，证明件事系冇嘅，大家仲系好朋友，仲可以一齐打波，唔好有条刺喺度。」转战保险界多年的戴志伟多年来一直保持好老公形象，但在2020年被传媒踢爆背妻偷食，被拍到与年轻女同事Candy在浅水湾十指紧扣漫步沙滩。事件曝光后，戴志伟在被传媒追访时情绪失控，当街爆粗大骂兼报警，后来再爆出疑为小三的Candy已有位自中学起便拍拖多年的稳定男朋友，不单令戴志伟陷入四角恋，其苦心经营多年的形象一度大跌。

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