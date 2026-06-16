港姐2026丨12位佳丽改造后眼前一亮 李泽欣袁丝珩最需要继续减肥 邓匡闵以大波浪发抢镜

《2026香港小姐竞选》今日（16日）12位入围佳丽登场！大会安排一众入围佳丽到金钟一所发廊进行发型改造，分别是大热的李泽欣与吴倬希，以及袁丝珩、李澄晴、卢蔚晴、谭雅文、汤家琳、颜懿菲、杨媛媛、邓匡闵、周芳姿和魏欣。今次入围佳丽同样身材较纤瘦，大多已掌握流利广东话，之前被影到有纹身、身形有待改善，或有「后天加工」疑虑的参赛者，都未有入选。

李泽欣不担心变「大妈」

李泽欣头戴Cap帽第一位抵达，问到可担心变发？她笑言已开会讨论过，不担心变「大妈」，又表示顺利入围很开心，仍在适应选美生活。今年海外佳丽有一对姊妹花参选，不过只剩由悉尼返港参选的妹妹卢蔚晴顺利入选，家姐卢蔚琳未见身影，妹妹卢蔚晴被问家姐是否落选？她未有回答，仅礼貌微笑。姗姗来迟的魏欣成为第12位入选佳丽，带著轻便行李到场的她，透露公司安排她在这个时间到场，刚从英国搭飞机回港，问是否收到通知后急赶返港？她笑笑口表示不透露，对于发型改造她并不担心，不怕要剪短，相信会有适合自己的造型。

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李泽欣身高163公分身型较输蚀

12位佳丽完成发型改造后露面，大部分佳丽改变不大，邓匡闵变发后有眼前一亮感觉。卢蔚晴、李澄晴与谭雅文对新发型感满意，认为都是适合自己的发型。谈到家姐卢蔚琳没入选，卢蔚晴指每日与家姐视讯，很支持她继续参选，「有支持我，帮我加油。（觉得自己入选原因？）因为幸运，但家姐同样表现得好好。」李澄晴对入选感到激动和幸运，表示会继续提升自己，笑言面试直播的过程都忘记了。而谭雅文表示没想过会入选，自觉幸运。谈到将到湖南拍泳装，卢蔚晴觉得大家都好fit，李澄晴和谭雅文都表示会做好防晒准备。而袁丝珩、李泽欣及吴倬欣改变同样不大，袁丝珩透露头发有染色，笑言最需要的准备是继续减肥。李泽欣在二人间显得较娇小，她透露身高163公分，要继续减肥，因面试直播后发现上镜肥5公斤，加上自己经常穿较矮的高跟鞋，显得身型较输蚀。而面试时首次著比坚尼，所以在面试时特别紧张。

吴倬希不介意叫她「女版吴卓羲」

吴倬希从纽约回港参赛，直播面试试乐易玲问时否识唱吴卓羲的《别怪她》，她笑言识，因在海外没有被指撞名，但回港参选也不介意大家叫她「女版吴卓羲」。问到如何做准备？她表示会保持良好心情和状态。周芳姿、邓匡闵与杨媛媛齐完成变发，邓匡闵以大波浪发抢镜，她对发型感满意。问到面试直播感受？她表示因未著过比坚尼，在面试很紧张，「好彩顺利！（觉得自己著得好睇？）紧系好睇，要对自己有信心！」至于周芳姿广东话麻麻，她表示都听得明白，但会加把劲学广东话追上。杨媛媛表示面试时第一次著比坚尼，有经验后面对第二轮面试直播感觉不错。她指自己26岁算是迟参选，今年家人提名她觉得是好时机。汤家琳、颜懿菲、魏欣齐齐完成改造，魏欣表示剪短不少，她透露因航班延误，因此才会晚到场，问是否打输数才面试后回英国？她笑言有信心的，只是有私人事处理才回英国，今日赶回来有少少时差和累，但不怕影响状态。汤家琳指比较方型脸，喜欢新造型可修饰脸型。