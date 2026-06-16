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港姐2026丨正式入围佳丽名单曝光 大热李泽欣吴倬希变发改造 纹身加工微整全部冇影

影视圈
更新时间：10:40 2026-06-16 HKT
发布时间：10:40 2026-06-16 HKT

《2026香港小姐竞选》今日（16日）12位入围佳丽登场！大会安排一众入围佳丽到金钟一所发廊进行发型改造，分别是大热的李泽欣与吴倬希，以及袁丝珩、李澄晴、卢蔚晴、谭雅文、汤家琳、颜懿菲、杨媛媛、邓匡闵、周芳姿和魏欣。今次入围佳丽同样身材较纤瘦，大多已掌握流利广东话，之前被影到有纹身、身形有待改善，或有「后天加工」疑虑的参赛者，都未有入选。

李泽欣不担心变「大妈」

李泽欣头戴Cap帽第一位抵达，问到可担心变发？她笑言已开会讨论过，不担心变「大妈」，又表示顺利入围很开心，仍在适应选美生活。今年海外佳丽有一对姊妹花参选，不过只剩由悉尼返港参选的妹妹卢蔚晴顺利入选，家姐卢蔚琳未见身影，妹妹卢蔚晴被问家姐是否落选？她未有回答，仅礼貌微笑。

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姗姗来迟的魏欣成为第12位入选佳丽

姗姗来迟的魏欣成为第12位入选佳丽，带著轻便行李到场的她，透露公司安排她在这个时间到场，刚从英国搭飞机回港，问是否收到通知后急赶返港？她笑笑口表示不透露，对于发型改造她并不担心，不怕要剪短，相信会有适合自己的造型。

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