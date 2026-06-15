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郭富城将于启德主场馆开骚  馆外闪现「巡回演唱会2026」字样  《星岛头条》查证2026年尾举行

影视圈
更新时间：22:36 2026-06-15 HKT
发布时间：22:36 2026-06-15 HKT

现年60岁的天王郭富城，于今日被传将于今年年尾，将于启德主场馆开演唱会，如果传言属实，将会是郭富城首次于启德主场馆举行演唱会，并且是四大天王的第一人。今日有网民于启德主场馆外拍得片段，见到场馆闪现「郭富城世界巡回演唱会2026」的字样，令不少网民非常雀跃。经《星岛头条》查证后，证实郭富城将于今年年尾首次杀入启德主场馆开骚。

闪现郭富城世界巡回演唱会字样

今晚有市民将相关片段上载于Threads、Facebook等社交平台，入面见到该网民正于私家车中，拍到启德主场馆的外墙，闪现「COME AND DANCE WITH ME 郭富城巡回演唱会2026」的字样，似乎是象征这位天王将会驾临启德主场馆，开其首个启德大型演唱会。

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「郭富城今年开启德？」

这条影片一摆上网，即时群情汹涌，有网民指「郭富城今年开启德？！？！ 坚定流嫁？千祈唔好暑假呀，好惊睇唔到呀！！」、「唔好呃我㖞，我准备好买飞啦」，经《星岛头条》查证，郭富城的确将会于今年年尾首登启德主场馆开演唱会，必定会掀起扑飞热潮。

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