罗天宇《中声4》87分被Foul网民戥不值 感谢陈懿德打气誓不放弃唱歌 丨独家

《中年好声音4》进行得如火如荼，但「狮子王」罗天宇缘尽24强，即使获得87分更胜雷小雷仍被淘汰，返蒙查查被Out的罗天宇坦言唔知「衰乜」，却无意追讨，坦言：「费事惹是生非，畀人话玩嘢会啦！既赛制系咁冇得唔接受，要放下。」天宇反而感恩从中赢咗「进步同肯定」，他会把握机会争取唱歌，永不放弃。采访：方骞平 发型：Martin@Hair 场地：红舍@海港城

罗天宇参加《中音4》一路过关斩将，始料不到参赛以来最高分的一集竟被淘汰，24强突然止步。罗天宇忆述道：「𠮶刻我反应唔切，接受、消化唔到！连喊都未来得及，只能喺有限时间内讲完想讲嘅话就完成任务。」返到上车，依然觉得好不真实：「我仲期待住PA发讯息通知下一次录影日期。」

被淘汰流出两滴眼泪

对于网民怒轰「高分都要走」赛制，罗天宇亦坦承成件事好「short」，算系入行最大打击之一：「因为我嘅分数比小雷高，见佢失手时反而戥佢唔开心，点知宣布系我被Out，头段系会唔开心，直至过多2日，先真正意识到『哎呀，系呀，原来真系冇咗喇。』因此流咗2滴大眼泪，主要唔舍得个舞台及气氛，因为有大家庭感觉，又想留低继续进步。」

费事被指玩嘢不再深究

虽然带住疑问离开，但罗天宇已放下，并冇愤怒或不忿，反而尝试理解评审嘅决定：「佢哋一定有自己嘅原因，唯一庆幸自己喺最后一集能突破自己跳唱演出。」问他可有去了解评审评分准则？他猜测道：「系咪计平均分？我唔知呀…亦唔敢问冇再深究，费事畀人话玩嘢啦！都过咗去冇用啦，我尊重评判决定嘅，最重要从中有几多得著，我赢咗进步及观众嘅支持已经足够，唔会谂服唔服气呢样嘢，尤其入行多年体会到有高低起跌。」他自爆一向抗压能力好低，好易心跳加速透不到气，由最初面试时唱不到一首完整的歌，到后来忘记紧张能够投入地表演，每一次比赛都更强，明显有进步。更珍贵的是海量观众对他的支持：「由细到大对自己冇乜信心，睇到留言都好感动。」

想组「中年男团」进军乐坛

罗天宇坚持：「我觉得最大得著系俾人知道罗天宇系好钟意唱歌及识得唱歌，以前演戏都同监制要求唱插曲及片尾曲，因为觉得唱剧集歌有种情感嘅联系，不过，公司有太多唱得之人，机会唔多。」他更表示，自参加比赛后学到更高阶嘅台风、同咪嘅配合、传递歌曲信息等，眼界大开。他更自荐成为TMG歌手：「我希望向呢边发展，将来有自己嘅歌。」更反问：「走咗个吴业坤系咪要人顶上？」罗天宇自爆曾经有个男团梦，早年同沈震轩、张景淳、李豪等私下约出来排舞，可惜因为大家冇资源、又要拍剧，最后无疾而终。如果今日再组「中年男团」，他会揾多年好友周志康（阿康）同刘佩玥（Moon），大家如同战友一齐打怪兽，他感性话：「𠵱家我系『瓜咗』𠮶啲士兵，要带住呢个精神继续落去，会持续进修唔会放弃。」提到绯闻女友陈懿德（德德）现身支持，目击他被淘汰时一脸失落，天宇直言既感动又紧张，但就抵死道：「可能好夜佢眼瞓咋。」当提议二人组成「情侣合唱团」时，罗天宇顾虑经理人想法：「可以一齐唱下翻唱歌，但我惊佢唱得好过我太多，有比较有伤害。」天宇不忘大赞德德把声好入咪及好响亮：「我系比较弱嘅，我要同佢学习。」