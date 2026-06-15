谭嘉仪诞可爱双胞胎 产后素颜零走样靓到癫 人工受孕求子挨尽苦头

何依婷、蔡嘉欣、陈诗欣的模特儿闺密谭嘉仪（Vivi Tam），正式宣布顺利诞下一对健康的双胞胎「Baby Virgil」和「Baby Vitas」，令人惊叹的是，刚刚经历完分娩的她，在曝光的照片中依然保持著极佳的状态，皮肤紧致白晳，气色红润，生完的样子依旧美艳动人，丝毫看不出疲态，绝对称得上是「最强靓妈」。她发文称难掩兴奋心情，直呼在手术室的过程如同美梦成真，除了特别感谢医院产科医生团队及姑娘们的悉心照顾外，更温馨向一对宝贝深情告白：「虽然你们拥有相似的脸，但在你们成长的路上，也希望你们记得你们都是独一无二的。」

谭嘉仪人工受孕挨尽苦头

谭嘉仪与圈外老公结婚7年，为了孕育下一代挨尽了不少苦头，这次是透过试管婴儿（IVF）技术才成功造人。回忆起那段艰辛的求子路，整个过程包含了药物促排卵、取卵、体外受精、胚胎培养与移植，身心都承受了极大的考验。直到今年2月，她终于可以手持一张五格的超声波照片感性地宣布喜讯：「一个身体，三个心跳。肚子里的两个小秘密，藏了5个月终于可以跟大家分享啦！」她坦言这是人生从未想过的事，而每一次的胎动，都在提醒她这一切幸福都是真实的。

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谭嘉仪怀孕期走10分钟已无力

谭嘉仪怀上双胞胎的孕期，对她来说更是一场体力与意志力的持久战。连月来她虽然不时在社交平台大方分享唯美孕照，但随著肚子一天天变大，身体的负担也直线上升。她曾透露踏入孕期第34周时，体重已经暴增了18公斤，沉重的腹部让她直言「走10分钟已感到无力」，体力消耗极大，最终宣布正式闭关专心待产。幸好在经历了种种「甜蜜的负担」后，一切的辛苦都随著两个小生命的到来，化为了最甜蜜的回报。

谭嘉仪淡出嫁人生B

回顾谭嘉仪的演艺与人生路，模特儿出身的她于2015年因与网络红人达哥合作旅游广告而人气急升，成为备受瞩目的新一代「宅男女神」。两年后她选择淡出幕前，豪掷25万元远赴东京修读蓝带厨艺课程半年勇敢追梦。如今这位充满个性的女神终于迎来人生新阶段，翻开了一家四口的新一页。

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