GND望打破偶像距离感 为争新人奖地狱式练兵｜专访

近年香港女团再次炽热起来，由4位怀着梦想的女孩组成的GND（Girl Next Door），以她们的热情、坚持，诠释属于Z世代的青春态度，为乐迷带来既可爱青春又热血的感觉。 摄文︰钟舜英、摄影︰罗安强、发型︰@ebella__wills、场地提供 : @immerse_hk

Irene中三迷上「少女时代」

GND 4位成员Irene、Kathy、Vicky、Yuna梦想的起点，Irene自幼习舞，中三迷上「少女时代」后追逐舞台，站在舞台上被众人目光聚焦的感觉令她著迷，这份对舞台的渴望，让她奋斗至今；Kathy坦言「女团是我的梦想」，简单一句道出坚持的重要；Vicky因为家教严，只能私下同朋友自学，如今机会来临决心抓紧；Yuna从小向往偶像的光芒，希望带给观众欢乐。

Irene自幼习舞，中三迷上「少女时代」。

左起︰Irene、Vicky、Kathy、Yuna组成GND（Girl Next Door），代表「邻家女孩」。

Kathy同队友共同进退

在香港组女团绝非易事，问及GND如何突围时，众人各有想法。Irene的想法最直接：「人生只得一次，对得住自己便可以。」Kathy相信困难是必然的，团队可以一齐解决，共同进退；Vicky认为要趁青春尝试，即使收入不多也要不减热爱；Yuna乐见香港有更多男女团出现，「有更多人讨论对我们是好事！」

Kathy称GND选择出道就一定要有信心。

《掟出去!》MV由Hotcha的Regen操刀为GND拍摄。

Vicky以Jennie＠BLACKPINK为榜样

队名GND（Girl Next Door）代表「邻家女孩」，她们希望打破偶像距离感，以真实一面令粉丝感受到亲切。新歌《掟出去!》融入日系风格、游戏元素，传递可爱氛围、热血的精神，现实世界就像打机一样充满挑战。GND每位成员心中都有自己的偶像，这些偶像的特质也反映着她们对未来的期许。Irene欣赏Ariana Grande、陈蕾，能以澎湃的声音演绎歌曲，展现真挚情感。Kathy以COLLAR成员Day（许轶）为目标；Vicky则以BLACKPINK的Jennie为榜样，「她是一个全身全心投入在舞台上的人，她可以用超出100%去呈现歌曲的魅力，希望我也可以做到！」而开启Yuna踏上偶像之路的是TWICE的Momo，她崇拜台下亲切Momo的台上魅力。

Vicky认为趁青春要多尝试。

GND早前举行发布会，获不少歌迷支持。

Yuna每天检视表现

GND今年正式出道，有无信心争取乐坛新人奖？Kathy坚定表示：「选择出道当然一定要有信心！无论结果如何，我们的信心都要存在！」为了争取奖项，Yuna透露非常努力练歌、跳舞，每日自行录音然后重听，检视自己的表现；跳舞方面亦然，众人每日看10次跳舞片段，从中观察哪里动作做到不够好，借这种自觉性与练习寻求进步，突围而出。

Yuna崇拜Momo台上魅力。